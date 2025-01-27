В субботу Илон Маск, американский бизнесмен и владелец социальной платформы X, по видео выступил на митинге немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), выразив свою поддержку ультраправому движению и назвав эту партию «лучшей надеждой для будущего Германии». Во время видеовыступления перед примерно 4500 сторонниками АдГ в восточном немецком городе Галле, Маск отметил важность предстоящих выборов, подчеркнув, что они могут решить судьбу всей Европы и даже, возможно, всего мира.

С момента своего появления в политическом ландшафте Германии, АдГ зарекомендовала себя как главная сила на правом фланге, выступая против мультикультурализма и нынешней миграционной политики. В последние месяцы партия смогла укрепить свои позиции, став ультраправой политической силой, которая выиграла выборы на уровне федеральных земель с времен нацистской эпохи.

Илон Маск, союзник президента США Дональда Трампа, давно не скрывает своей симпатии к правым популистским движениям в Европе. В своем выступлении он отметил, что Германия не должна «терять свою гордость» и не поддаваться «мультикультурализму, который все размывает». Эта риторика находила отклик у участников митинга, которые встречали слова миллиардера с аплодисментами и криками одобрения.

Кроме того, бизнесмен уже не раз высказывался и в поддержку лидера АдГ Алисы Вайдель, кандидатки на пост канцлера, которую он публично защищал от обвинений в радикализме. В своем эссе, опубликованном ранее в декабре прошлого года в немецкой газете Welt am Sonntag, Маск также пытался оспорить образ партии как «праворадикальной» и даже указал на сексуальную ориентацию Вайдель, чтобы показать, что ее позиция не имеет ничего общего с идеологиями фашизма.

АдГ, несмотря на обвинения в экстремизме, также продолжает утверждать, что она не является радикальной партией. Еще одним из основателей АдГ, Александром Гауландом, в свое время было заявлено, что нацистский период — это «всего лишь пятно птичьего помета в более чем 1000 лет успешной немецкой истории». Однако ее лидеры также нередко заявляют, что Германия должна прекратить извиняться за Холокост и Третий Рейх.

Следует сказать, что в ответ на рост популярности АдГ в Германии наблюдается и активизация протестных настроений. В субботу, одновременно с митингом в Галле, десятки тысяч немцев вышли на улицы Берлина, Кёльна и других городов, чтобы выразить протест против ультраправой повестки. В Берлине около 35 тыс. человек собрались у Бранденбургских ворот, исполнив антифашистские песни. Протестующие обвинили правые партии в разжигании расизма.

Кроме того, отношение к АдГ среди основных политических сил Германии также весьма негативное. Все ведущие партии страны заявили о своем нежелании работать с ней, отмечая опасения по поводу ее радикальных позиций и националистической риторики. Тем не менее в свете экономической нестабильности и растущего недовольства миграционной политикой партия сумела набрать популярность.

Жесты и слова

В ходе своего выступления по видеосвязи, среди прочего Маск отметил, что «дети не должны нести вину за грехи своих родителей, не говоря уже о прародителях». Он также заявил, что «слишком много внимания уделяется прошлым грехам», и призвал Германию «двигаться вперед», оставив позади чувство вины за события времен нацизма.

На вопрос о высказываниях Илона Маска, сенатор США Линдси Грэм заявил в интервью CNN, что не считает Маска нацистом, однако признался, что его слова вызывают у него обеспокоенность.

«Завтра исполняется 80 лет со дня освобождения Освенцима, — отметил Грэм. — Я не ожидаю, что немцы всю жизнь будут терзаться чувством коллективной вины. Но я надеюсь, что в немецких школах детям рассказывают о том, что произошло в Германии. И я надеюсь, что и в наших школах мы будем просвещать людей».

Высказывания Маска особенно вызвали осуждение со стороны многих еврейских деятелей. При этом сам техномагнат на протяжении всей войны и насилия, организованного Израилем в Газе, безоговорочно и последовательно поддерживал Израиль, одновременно распространяя крайне негативные комментарии о мусульманах в сети, часто занимаясь репостингом третьесортных комментариев и видео откровенных исламофобов.

Однако даже такая позиция Маска не гарантировала ему неприкосновенности в вопросах, касающихся еврейских интересов. Представители еврейской общины назвали его отношение к исторической памяти «оскорблением жертв нацизма» и «прямой угрозой демократическому будущему Германии».

Кроме того, появление Маска на митинге АдГ стало особенно символичным на фоне скандала, который разгорелся несколькими днями ранее после его жеста на инаугурации Трампа в Вашингтоне. Жест, который многие восприняли как нацистское приветствие, вызвал широкую осудительную реакцию. Последующие шутки Маска, касающиеся имен высокопрофильных нацистских фигур, от Йозефа Геббельса до Генриха Гиммлера, а также его общая несерьезность, лишь усилили общественное возмущение, особенно среди еврейских общин.

«Сам по себе жест должен быть достаточно серьезным поводом для осуждения и привлечения внимания», — сказала Эми Спитальник, глава Еврейского совета по связям с общественностью, одной из ведущих американских еврейских организаций.

Ранее Маск уже подвергался общественной порке, когда в ноябре 2023 года у себя же на платформе X заявил, что евреи продвигают «ненависть к белым» и поддерживают иммиграцию «полчищ меньшинств».

На тот момент Маск находился в затяжном конфликте с Антидиффамационной лигой (ADL) — влиятельной американской еврейской неправительственной организацией. В этом контексте генеральный директор ADL Джонатан Гринблатт подверг резкой критике Маска за его одобрение «антисемитской теории заговора», подчеркнув, что использование Маском своей публичной платформы для распространения подобных идей может способствовать усилению экстремистских настроений.

После серии осуждений, Маск извинился, заявив, что это «возможно, самый худший и глупый пост, который я когда-либо публиковал», и съездил в Израиль, а также посетил Аушвиц, нацистский концентрационный лагерь в Польше, как демонстрацию раскаяния.

В свете последних событий представители ADL также высказались по поводу инцидента с Маском на инаугурации, однако после почти двухлетнего покаяния они интерпретировали его жест как «неловкое действие, продиктованное энтузиазмом», а не как нацистское приветствие, считая, что его прошлые усилия по исправлению ошибок должны были смягчить восприятие этого поступка. Хотя Абрахам Фоксман, бывший директор организации, отметил в своем комментарии, что слова Маска на митинге АдГ «помогают поставить жест в нужную перспективу», добавив, что Маск продолжает настаивать на поддержке радикальных политических сил.

А после шуток про Геббельса и Гиммлера и нынешний гендиректор Гринблатт прокомментировал пост Маска. «Мы уже говорили это сотни раз и скажем еще раз: Холокост был исключительно зловещим событием, и неуместно и оскорбительно относиться к нему легкомысленно», — заявил глава ADL.

В поддержку Маска выступил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Илона Маска лживо очерняют», — написал он в своем аккаунте в соцсети X, избегая прямых комментариев о самом жесте, но назвав техномагната «большим другом Израиля». В подтверждение своих слов израильский лидер также напомнил о визите Маска в Израиль в октябре 2023 года, в ходе которого тот выражал поддержку стране, заявляя о «праве Израиля на защиту».

Однако немецкие власти продолжают критиковать миллиардера в попытках вмешательства в выборы. В Великобритании Маск также стал объектом критики, после того как разгорелся скандал с его поддержкой правых активистов, что привело к социальным волнениям и даже антииммиграционным протестам.

Напомним, что Маск в последние годы активно поддерживает популистские и правые движения по всему миру и продолжает привлекать внимание своим участием в политических дискуссиях, особенно в контексте нестабильности в Европе