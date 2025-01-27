Технологические акции обвалились в понедельник после того, как китайский стартап DeepSeek представил свою новую модель искусственного интеллекта, сопоставимую по возможностям с разработкой американской OpenAI, но созданную с использованием значительно меньшего количества чипов Nvidia.

Это достижение вызвало шок на рынках: акции Nvidia упали на 13%, что привело к рекордному в истории падению рыночной стоимости компании на $400 млрд. Венчурный инвестор Марк Андрессен назвал китайскую разработку «моментом запуска спутника для ИИ», проводя параллель с запуском СССР первого спутника, шокировавшим США.

DeepSeek, основанный управляющим хедж-фонда Лян Вэньфэном, заявил, что потратил всего $5,6 млн и использовал 2048 чипов Nvidia H800 для создания модели, сравнимой с разработками OpenAI и Google, на которые были потрачены миллиарды долларов.

Компания опубликовала подробное техническое описание своей модели, что вызвало бурные дебаты в Кремниевой долине о способности американских компаний сохранить технологическое лидерство. В самом Китае Лян стал национальным героем, бросившим вызов попыткам США остановить технологическое развитие страны.

Некоторые аналитики с Уолл-стрит подвергли сомнению достижения DeepSeek, предположив, что компания могла использовать наработки OpenAI. Однако эксперты отмечают, что у Китая больше специалистов по системной инженерии, способных эффективнее использовать вычислительные ресурсы для обучения моделей ИИ.

Распродажа затронула не только технологический сектор: акции Siemens Energy, поставщика электрооборудования для инфраструктуры ИИ, упали на 20%, а французской Schneider Electric - на 9,3%.