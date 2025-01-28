Катар активно работает над созданием условий для начала второго этапа переговоров по соглашению о прекращении огня между ХАМАС и Израилем в Газе. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции в Дохе.

«Мы продолжаем создавать необходимые условия для начала переговоров. Если обстоятельства позволят, их можно будет начать раньше установленной даты», — отметил аль-Ансари, указав, что запланированная дата начала — 16-й день после вступления соглашения в силу.

Ансари подчеркнул, что до сих пор серьезных нарушений соглашения о прекращении огня не зафиксировано. Он также подтвердил, что израильская пленная Арбель Йехуд, которую требует Тель-Авив, будет передана до пятницы, а точное время передачи пока обсуждается.

Пресс-секретарь отметил работу катарско-египетского комитета, который занимается проверкой автомобилей, возвращающихся на север сектора Газа. Ансари уточнил, что это техническая, ограниченная и временная задача, не требующая переоценки ее значимости.

В то же время дата открытия обеих сторон пограничного перехода Рафах между Газой и Египтом пока не определена.