Против Фицо и Путина

На улицы Братиславы и десятка других городов в Словакии вышли около 100 тыс. человек, призывающих к отставке премьер-министра Роберта Фицо и отказу от любого сотрудничества с Россией. Организаторами митинга стали гражданское объединение «Мир Украине», яростно критикующее главу правительства, и оппозиционные партии.

Демонстрация прошла довольно мирно, следующая акция протеста намечена на 7 февраля. Премьер-министр утверждает, что в стране «находится группа экспертов» из-за границы, готовая свергнуть правительство. В оппозиции назвали обвинения со стороны Фицо «бредом», считая, что таким образом он пытает отвлечь внимание от своих неудач.

28 января в парламенте попытались во второй раз провести заседание по вотуму недоверия Фицо. Однако оно не состоялось из-за того, что пришли только 66 из необходимых 76 депутатов.

Противники премьера недовольны его тесными связями с Россией, считая, что это «противоречит интересам» страны. Фицо не раз критиковал Запад за поддержку Украины, выступал против предоставления помощи Киеву, против вступления Украины в НАТО и отправки словацких военных в зону боевых действий.

Самые масштабные протесты со времен Милошевича

Но, если в Словакии ситуация пока под контролем властей, в Сербии над президентом Александром Вучичем сгущаются тучи.

Вечером 26 января большинство белградцев высунулись в окна и стучали по кастрюлям, на следующий день в сербской столице началась блокада крупнейшей транспортной развязки в Белграде — Автокоманды.

До этого в стране впервые прошла всеобщая забастовка. Десятки тысяч сербов не вышли на учебу и работу. Были закрыты многие магазины, рестораны и объекты культуры. Все это сопровождалось масштабными митингами и демонстрациями.

Причиной протестов стал трагический инцидент, произошедший 1 ноября 2024 года. Тогда на людей на вокзале во втором по величине городе Сербии Нови Сад рухнул бетонный козырек, погибли 15 человек, включая детей.

Если раньше оппозиционные протесты проходили после выборов и со временем сходили на нет, в этот раз демонстрации, которые охватили страну, поддерживают разные слои населения, включая тех, кто раньше всегда занимал провластные позиции.

Организаторами протестов стали студенты. Они объявили забастовку во многих университетах страны, потребовав от властей полного комплекта документов по ремонту вокзала, которые те заказали у китайских подрядчиков, наказания всех виновных, а также прекращения уголовного преследования профессоров и студентов, которые ранее участвовали в протестах.

Помимо этого они заявили о необходимости увеличения бюджета на высшее образование на 20%.

На сторону студентов стали профессора, а потом к ним присоединились и известные личности, включая режиссера Эмира Кустурицу и теннисиста Новака Джоковича. Расширилась и география протестов — они вспыхнули буквально в каждом сербском городе.

Постепенно стали меняться и требования демонстрантов — они заговорили о необходимости ухода нынешних властей — президента Александра Вучича и его «Сербской прогрессивной партии».

Сербский лидер вместе со спикером парламента Аной Брнабич и премьер-министром Милошем Вучевичем обратились к нации. Вучич заявил, что все документы по ремонту вокзала в городе Нови Сад выложены на сайте правительства. При этом он подчеркнул, что готов к диалогу.

Накопилось недовольство

28 января глава сербского правительства Вучевич на фоне студенческих протестов подал в отставку.

Помимо этого власти объявили о намерении сменить половину состава правительства, предоставлять бесплатные учебники для школьников по всей стране, поставить в парламенте вопрос о референдуме по доверию Вучичу и возбуждении восьми уголовных дел против людей, напавших на протестующих. Впрочем, идею с референдумом оппоненты властей сразу отвергли, посчитав ее политическим маневром.

Балканские эксперты не исключают, что дальше президент может пойти на внеочередные выборы. Настоящим выходом из этой ситуации стало бы создание переходного правительства, которое поддержали бы и власти, и оппозиция.

Ситуацию для Вучича осложняет то, что в этот раз протесты организовали студенты, а не представители оппозиционных партий, поскольку в этом случае ему не с кем договариваться об их прекращении.

Тем временем все больше народа встает на сторону студентов, у которых есть советы, координирующие акции протеста. Президент Сербии пытается по традиции переждать демонстрации.

В случае, если он назначит новые выборы, они пройдут не раньше весны. Учитывая, что нынешние протесты стали самыми масштабными в истории страны, они представляют реальную угрозу для Вучича с тех пор, как он пришел к власти в 2012 году.

На выборах партия президента может и не получить абсолютное большинство кресел в парламенте.

Западные страны скорее всего не будут поддерживать протесты публично, но при этом и не будут защищать президента Вучича, особенно учитывая тот факт, что он обвинил Запад в попытках «устроить в стране цветную революцию».

Сторонники главы государства созвали в городе Ягодина, расположенном в центре Сербии, контрмитинг своих сторонников, на котором Вучич заявил о том, что страна «подверглась нападению изнутри и извне», а также сообщил о создании общенародного фронта «Движения за народ и державу».

Хотя организаторы контрмитинга и заявили, что на нем присутствовали 100 тыс. человек, белградское агентство по мониторингу митингу насчитало не более 14 тыс. участников.

Российские власти сразу же заявили, что таким образом «Запад предпринимает попытки насаждения хаоса», чтобы «заставить Белград поступиться жизненно важными интересами и отказаться от нормальных, дружественных, исторических отношений с РФ».

Ответили на сербские протесты и американцы. Представитель президента США по специальным вопросам Ричард Гренелл заявил о том, насколько «необходимо услышать разные голоса», подчеркнув при этом, что в Вашингтоне не поддерживают тех, кто «подрывает верховенство права и силой захватывает госинституты». В Сербии Гренелла хорошо знают, полтора года назад Вучич наградил его орденом Сербского Знамени первой степени за «выдающиеся заслуги в укреплении дружественных отношений и сотрудничества между Сербией и США».

Политолог Федор Лукьянов отмечает, что в условиях нового витка политического кризисатпрезидент Вучич уволил премьер-министра и перетряхнул правительство, которое теперь в любом случае носит технический характер.

«Вучич — мастер политического манёвра, политик опытный и изворотливый. Но насколько протестную волну удастся сбить такими демонстративными мерами, непонятно. Недовольство накопилось, да и внешние доброжелатели не дремлют», — подытожил эксперт.