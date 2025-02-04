Президент Сальвадора Наиб Букеле предложил США отправлять в его страну опасных преступников, включая граждан США, чтобы разгрузить американские тюрьмы. Госсекретарь США Марко Рубио назвал это предложение «жестом дружбы», заявив, что президент Дональд Трамп уже ознакомлен с инициативой.

«Ни одна страна раньше не предлагала такого, — подчеркнул Рубио во время визита в Сальвадор. — Мы глубоко благодарны».

Букеле пояснил, что готов разместить заключенных в крупнейшей тюрьме Латинской Америки — Центре по борьбе с терроризмом (CECOT), который вмещает до 40 тыс. человек. В настоящий момент там содержится около 15 тыс. заключенных, включая членов печально известных латиноамериканских преступных группировок MS-13 и Tren de Aragua.

По словам Букеле, этот шаг мог бы сделать сальвадорскую тюремную систему «самоокупаемой», поскольку США будут выплачивать компенсацию за содержание преступников.

Предложение Сальвадора прозвучало на фоне жесткой миграционной политики администрации Трампа, которая стремится ускорить массовую депортацию нелегальных мигрантов. В частности, Вашингтон рассматривает возможность отправки 30 тыс. человек в центр содержания на базе Гуантанамо.

Особое внимание уделяется депортации граждан Венесуэлы: в январе Трамп отменил защитный статус для 600 тыс. венесуэльцев, утверждая, что они представляют угрозу безопасности США.

В то же время депортация 232 тыс. сальвадорцев, проживающих в США с аналогичным статусом, пока публично не обсуждалась.

Вопрос о возможном заключении соглашения о «тюремном аутсорсинге» между Вашингтоном и Сан-Сальвадором пока остается открытым.