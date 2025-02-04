ПОЛИТИКА
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Беженка правды или обманщица?
Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка запросила убежище в России
Беженка правды или обманщица?
фото: Reuters / Reuters
4 февраля 2025 г.

Французская журналистка Наташа Рэй, прославившаяся заявлением, что Брижит Макрон родилась мужчиной, запросила политическое убежище в России. Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данлеан в соцсети X.

По его словам, Рэй обратилась к депутату Госдумы РФ Петру Толстому с просьбой о защите от юридического преследования во Франции. Однако неизвестно, подала ли она официальный запрос, отмечает Le Monde.

Защита журналистки заявляет, что судебный процесс во Франции проходит с нарушениями, из-за чего Рэй также намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Журналистка проходит по делу о клевете против официального лица. По этому делу ей грозит крупный штраф.

Брижит Макрон уже не первый раз сталкивается с дезинформацией о своей личности. В 2021 году Наташа Рэй и Амандина Руа распространили в YouTube слух, что первая леди Франции на самом деле — ее брат Жан-Мишель Тронье, сменивший пол.

Никаких доказательств этой версии они не предоставили, по сути просто солгав. При этом брат первой леди реально существует, потому версия о том, что Брижит на самом деле Жан-Мишель, не выдерживает никакой критики.

Однако видео быстро разошлось в соцсетях, его подхватили ультраправые активисты, антивакцинаторы и сторонники QAnon. В разгар президентской кампании 2022 года имя «Жан-Мишель Тронье» стало вирусным хэштегом, а конспирологи заговорили о «государственном заговоре».

Первая леди Франции подала в суд, и в сентябре 2024 года обе журналистки были признаны виновными в клевете. Суд обязал их выплатить €8000 первой леди и €5000 ее брату.

Президент Франции резко осудил слухи о жене, назвав их атакой на демократию. Брижит Макрон присоединилась к ряду известных женщин, подвергшихся нападкам с использованием дезинформации о гендере, среди которых — Мишель Обама и Джасинда Ардерн.

По данным американского Национального демократического института (NDI), подобные кампании направлены на вытеснение женщин из публичного пространства, что несет угрозу демократии.

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