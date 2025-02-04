Администрация Дональда Трампа запросила у Конгресса одобрение на продажу Израилю оружия на $1 млрд. В сделку входят 4700 тяжелых бомб по 500 кг на сумму $700 млн, а также бронированные бульдозеры Caterpillar на $300 млн. Эти поставки финансируются из ежегодной военной помощи США Израилю, составляющей $3,3 млрд.

Запрос поступил во время визита Биньямина Нетаньяху в Вашингтон — премьер прибыл 3 февраля для обсуждения перемирия в Газе и региональной безопасности. Нетаньяху стал первым иностранным гостем Трампа в Белом доме.

Как пишет Axios, одна из главных целей израильского премьера — добиться благословения Трампа на срыв перемирия в Газе и продолжение войны.

Ранее, в последние дни своего срока, администрация Джо Байдена также уведомила Конгресс о планах продать Израилю вооружение на $8 млрд. В пакет вошли боеприпасы для истребителей, артиллерийские снаряды, ракеты Hellfire и системы наведения. Всего же США за 2024 год поставили Тель-Авиву оружия на более чем $20 млрд.

США сталкиваются с критикой за поставки оружия Израилю. С октября 2023 года, по данным Минздрава Газы, израильские военные убили более 47 тыс. палестинцев, в основном женщин и детей.

На фоне перемирия в Газе, вступившего в силу 19 января, Израиль усилил атаки на оккупированном Западном берегу, где с октября убиты более 900 палестинцев.

Несколько правозащитных организаций, экс-чиновники Госдепа и демократы требуют остановить продажу оружия Израилю. Они ссылаются на американской «Закон Лихи», запрещающий военную помощь странам, нарушающим права человека.

Даже Госдеп отмечал, что Израиль использует американское оружие, возможно, с нарушением гуманитарного права. Однако Трамп продолжает поддерживать союзника, несмотря на международную критику и обвинения в геноциде, которые Израиль отвергает.