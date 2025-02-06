Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны начала разработку плана массовой депортации палестинцев из Газы. Согласно заявлению его офиса, «‎‎исход будут добровольным» — якобы любой житель сектора сможет эмигрировать в страну, готовую его принять.

Кац похвалил Дональда Трампа за его «смелый план», предполагающий масштабную высылку палестинцев и ‎этническую «‎зачистку‎» территории. Трамп также заявил, что США установят контроль над Газой и переселят всех палестинцев в другие государства. На этом месте президент США планирует создать ближневосточную «Ривьеру‎»‎ — разумеется, без палестинцев.

Глава Минобороны Израиля предложил отправлять жителей Газы в Испанию, Ирландию и Норвегию — страны, которые, по словам министра, якобы «клевещут» на Израиль. Однако эти предложения вызвали резкую международную реакцию, причем не только в мусульманском мире — против Трампа и израильского руководства восстали в Европе и Китае.

Саудовская Аравия заявила, что переселение палестинцев нарушает их законные права, и исключила нормализацию отношений с Израилем без создания палестинского государства. Турция назвала план Трампа «неприемлемым» и заявила, что ни регион, ни Анкара не примут депортацию жителей Газы. Египет подчеркнул, что единственным решением кризиса остается создание двух государств.

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас назвал план Трампа и Израиля грубым нарушением международного права. Он подчеркнул, что «не будет мира и стабильности без создания независимого палестинского государства».

В Европе также осудили предложение Трампа. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что депортация палестинцев «неприемлема и незаконна». Франция предупредила, что это может дестабилизировать регион и заблокировать мирный процесс.

Несмотря на критику, сторонники Трампа, включая его арабо-американских избирателей, продолжают поддерживать его, утверждая, что он остается «лучшим вариантом» для мира в регионе.