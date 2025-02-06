Помощь на замке

Администрация президента США Дональда Трампа хочет закрыть Агентство США по международному развитию (USAID). Бюджет ведомства уже заморожен, сотрудники отправлены в отпуск, а сайт и аккаунт в соцсети X отключены. В течение 64 лет агентство оказывало финансовую и техническую помощь другим государствам и НПО, продвигая при этом американские ценности.

Руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск назвал USAID «политически ангажированным агентством», которое «поддерживало радикально левые идеи по всему миру, включая антиамериканские». Он также обвинил ведомство в финансировании разработок биологического оружия.

Дональд Трамп в свою очередь посчитал руководство агентства «кучкой радикальных сумасшедших», пообещав принять решение о будущем организации. Указ о заморозке программ международной помощи USAID на три месяца президент подписал еще в день своей инаугурации в числе 40 других указов. После этого глава Госдепа Марко Рубио издал директиву, согласно которой Госдепартаменту и USAID запрещено предоставлять иностранную помощь до пересмотра программ.

При этом для полной формальной ликвидации агентства необходимо одобрение Конгресса. Но, даже если его получить не удастся, USAID все равно будет вынуждено сократить свою деятельность.

USAID появилось в 1961 году, его создали для управления всей невоенной зарубежной помощью, которую осуществляли США, а также для содействия развитию других государств. Агентство не входило в структуру других министерств, в том числе Госдепа, и считалось независимым. Правительство рассматривало его в качестве мягкой силы для обеспечения национальной безопасности США и вмешательства в дела других стран.

Миссия агентства заключалась в борьбе с голодом, стихийными бедствиями, болезнями и нищетой в развивающихся странах. Помимо этого, USAID помогала неправительственным организациям и СМИ. Около 90% всей иностранной помощи, которую оказывают американские власти, приходилось на них.

Организация неоднократно оказывалась в центре скандалов, поскольку становилось инструментом давления на несогласные с США страны. Например, в начале 2000-х агентство останавливало помощь Турции, когда Анкара отказалась поддержать американские планы по вторжению в Ирак.

Дать отпор Москве и Пекину

Особое беспокойство сокращение американской помощи по линии USAID вызывает в Центральной Азии, где агентство в течение 30 лет финансировало социальные, образовательные, медиапроекты, здравоохранение, а также программы в области государственного управления.

Во время президентства Джозефа Байдена США активизировались в Центральной Азии. Американские высокопоставленные дипломаты и чиновники не скрывали, что стремятся потеснить там Россию и Китай, у которых традиционно тесные связи со странами региона.

До возвращения Трампа в Белый дом страны «Большой семерки» пообещали вложить в развитие инфраструктурных проектов в Центральной Азии до $200 млрд. Отдельно США планировали выделить такую же сумму на создание новых рабочих мест в регионе.

Американские власти в 2023 году направили $6 млн на «развитие демократии в Центральной Азии», еще до $50 тыс. ушло на гранты неправительственным организациям.

Бывший помощник экс-главы Госдепа по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу рассказывал о том, что США в Южной и Центральной Азии «ведет важную борьбу» за конкуренцию с Китаем, а также за противодействие дезинформации Москве и Пекина. По его словам, регион стал важной ареной конкуренции США с Россией и Китаем.

С приходом Дональда Трампа ситуация изменилась и США решили меньше внимания уделять региону.

Решили усилиться

После ухода USAID из Центральной Азии освободившуюся нишу попробуют занять другие игроки. Не исключено, что попытаются активизироваться Китай и Россия. КНР инвестирует в образовательные программы региона. Она будет поддерживать деньгами разные сегменты гражданского общества, которые отвечают ее интересам. Может попытаться усилиться в Центральной Азии и РФ, расширив культурное сотрудничество, экономическую помощь и политические связи со странами ЦА.

Однако, насколько успешной окажется эта стратегия, будет зависеть от способности Москвы, учитывая интересы государств региона, предложить им что-нибудь интересное.

Впрочем, USAID выделялась на фоне других международных организаций, и заменить ее будет сложно. Странам региона придется нелегко обойтись без программ американского агентства.

Некоторые правительства делегировали этому ведомству большие сегменты социальной сферы, теперь им придется искать ресурсы в своем бюджете или же новые внешние источники.

Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев в разговоре с TRT на русском отметил, что USAID в странах региона финансировало многие проекты.

— Однако финансовая помощь со стороны Вашингтона шла рука об руку с серьезной идеологической нагрузкой. Для большинства населения стран региона эта новость об уходе USAID стала не более чем информационным сообщением и никак не повлияла на их жизнь. Но люди, получавшие деньги, которые занимаются изучением политических и социальных процессов, сильно обеспокоены, — пояснил эксперт.

По его мнению, Москва и Пекин хотя и могут попытаться усилиться в регионе, не смогут заменить USAID.

— Помощь со стороны агентства была очень идеологически нагруженной, РФ и КНР так поступать не будут. К тому же связи России и Китая с государствами региона и так основательны. На них не повлияли даже антироссийские санкции, — подытожил специалист.

Китайский политолог Чжэн И отмечает, что регион обладает колоссальным экономическим, ресурсным, транзитным потенциалом, его геополитическое значение сложно переоценить.

«Потенциал региона до сих пор в полной мере не реализован, причиной чего являются как внешние угрозы, так и трудности сугубо внутреннего характера. Ситуацию осложняет присущая государствам региона неравномерность социально-политического и экономического развития. Россия и Китай развивают сотрудничество с каждым из государств в разных форматах, и в двустороннем диалоге, и на региональном и международном уровнях», — пояснил аналитик.

По его словам, Россия традиционно рассматривает регион как сферу своего влияния, стремится защитить и упрочить свои позиции, прежде всего в сфере транспортно-логистической, связанной с поставками углеводородов, а также развить военно-техническое сотрудничество со странами Центральной Азии.

«Достаточно сильны в регионе позиции российского машиностроения. По-прежнему велика доля участия России в космической отрасли промышленности Казахстана. Экономические интересы Китая в регионе гораздо разнообразнее: это и желание КНР получить полный доступ к природным ресурсам Центральной Азии на самой выгодной для себя основе, и развитие торговоинвестиционных связей, и создание транспортной инфраструктуры, и продолжение повсеместного проникновения китайских товаров на внутренний рынок государств региона», — считает эксперт.

Он полагает, что наблюдается разделение ролей Москвы и Пекина в регионе.

«Россия служит своего рода гарантом безопасности в Центральной Азии, а Китай обеспечивает в большей степени её стабильное экономическое развитие», — подытожил специалист.