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Российских военных не пустили в Тартус
Минобороны Сирии не пропустило российский военный конвой на базу в Тартусе, вынудив его вернуться в Хмеймим после 8-часового ожидания
Российских военных не пустили в Тартус
Министерство обороны Сирии запретило въезд российскому конвою на базу в Тартусе / Фото: АА / Others
11 февраля 2025 г.

Министерство обороны Сирии не допустило российский военный конвой на базу в Тартусе. Колонна из 30 транспортных средств с ракетным вооружением, выдвинувшаяся утром с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, была остановлена на контрольно-пропускном пункте в Тартусе военнослужащими, подчиняющимися новому правительству Сирии.

После восьмичасового ожидания на КПП конвой был вынужден вернуться на базу Хмеймим около 17:00 по местному времени.

Этот инцидент произошел на фоне недавних заявлений министра обороны переходного правительства Сирии Мурхафа Абу Касры о том, что сохранение российских баз будет зависеть от их выгодности для Сирии: «Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да».

Напомним, что российские военные используют базу в Хмеймиме с августа 2015 года согласно соглашению с режимом Башара Асада. После операции оппозиции 27 декабря 2024 года Россия сконцентрировала свое военное присутствие в Сирии на авиабазе Хмеймим в Латакии.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что вопрос о судьбе российских военных баз требует дополнительных консультаций, которые будут продолжены. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил намерение Москвы продолжать диалог с новыми властями Сирии по всем вопросам, включая статус военных баз.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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