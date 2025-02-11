Мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине обрастает новыми деталями. Один из важных вопросов: кто гарантирует безопасности страны в будущем. В команде американского президента обозначили: Вашингтон поможет остановить эту войну, но дальнейшая защита государства — дело Евросоюза.

«Ключевой принцип здесь, что европейцы должны взять на себя этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец, а дальше, с точки зрения гарантий безопасности, он точно будет за европейцами», — заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц.

Идея переложить заботы о будущем Киева на плечи Евросоюза укладывается в новую концепцию внешней политики США, говорит TRT на русском политолог Алексей Якубин. Она сводится к следующему: Америка должна получать больше, а платить за все меньше.

«Но в случае желания переложить траты на ЕС есть нюансы. Не очень ясно, какие именно страны должны обеспечить безопасность Украины. Это могут быть отдельные государства, которые также входят в НАТО: Германия, Франция, Италия или, например, Великобритания. Но, возможно, подразумевается и весь Евросоюз, но это в первую очередь экономико-политическое объединение, а не военное», — говорит эксперт.

Другая проблема — в ЕС нет консенсуса по вопросу предоставления Киеву гарантий безопасности. Отказаться от этой роли могут Венгрия, Словакия или Австрия. А против участия в миротворческой миссии стран НАТО может выступить Россия.

Нереалистичной выглядит и сама идея создания Европейского миротворческого корпуса в Украине. Для примера: численность британской армии — сухопутных сил, без флота и авиации — около 109 тыс., Германии — 70 тыс., еще около 100 тыс. — Франции. И это крупнейшие страны. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости 200 тыс. военнослужащих для защиты страны.

Грубо говоря, крупнейшие страны Европы должны отправить в Украину половину своей армии, подчеркивает в разговоре с TRT на русском глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко: «Это выглядит не совсем реалистичным. На данный момент европейцы не могут выполнять миротворческие функции в Европе, в том числе по отношению к Украине. Основная масса военного контингента НАТО в ЕС — американцы».

Эксперт отмечает, что гарантии безопасности — это не только численность армии: «Сдерживанию российской агрессии будет способствовать общий военный потенциал НАТО, который также в основном является американским: ракетное оружие, системы ПВО, не говоря уже о ядерном вооружении. Поэтому европейцы могут выступить гарантами безопасности, но желательно, чтобы одновременно с США. Этот вопрос будет темой переговоров Зеленского и Трампа».

Трамп выставил счет

США — лидер по поставкам помощи Киеву. За три года войны сумма превысила 180 млрд долларов, в том числе деньгами и оружием. Эти средства были выделены администрацией Джо Байдена, от нового президента Украина пока не получила ни копейки. Теперь Трамп говорит о том, что страна должна компенсировать Америке затраты на военную помощь.

«Нам необходимо возместить расходы, и это будет сделано в сотрудничестве с Украиной за счет их редкоземельных металлов, природных ресурсов, их нефти и газа», — сказал Майк Уолтц.

Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, а также урана, используемого для ядерной энергетики и оружия. По подсчетам Forbes, стоимость полезных ископаемых в государстве составляет примерно 15 трлн долларов.

В целом в Киеве считают справедливым предложение Вашингтона. Логика простая: раз США больше всего помогали стране, то и приоритет должен быть у них. Но понимают эту идею стороны по-разному.

Украинский подход в том, что это должна быть именно совместная разработка стратегических ресурсов. И оплата может проводиться лишь за будущую помощь.

В США намекают, что Киев должен расплатиться за поддержку, которая изначально предоставлялась на безвозмездной основе. А также заметны претензии на исключительно американское управление природными богатствами страны.

Американский президент объявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить США редкоземельные металлы на 500 млрд долларов в качестве платы за военную помощь. Однако он не уточнил, о какой форме сотрудничества идет речь.

«Указанная сумма звучит адекватно для стратегического проекта. Но что это будет: концессия или какое-то совместное предприятие с разделением прибыли? Я думаю, что это все вопросы будущих переговоров. Быстрого решения здесь нет. Если Трамп будет претендовать на полное управление ресурсами Украины, то сделки не будет», — говорит TRT на русском Фесенко.

Между тем на этой неделе открывается Мюнхенская конференция по безопасности. Острых тем для обсуждения накопилось немало. На полях саммита ожидается встреча Трампа и Зеленского, на которой они могут детально обсудить мирный план и доступ к природным ресурсам. Выступит спецпосланник США Кит Келлог. Это уже третья конференция, главной темой которой является безопасность Украины. Но вместо плана или реального мира пока заметны лишь разговоры о нем.