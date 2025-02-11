В Соединенных Штатах Google Maps теперь отображает акваторию, ранее известную как Мексиканский залив, под новым названием — «Залив Америки». Это изменение последовало за распоряжением президента Дональда Трампа, подписанным 20 января, в первый день его второго срока.

В исполнительном указе, подписанном спустя несколько часов после возвращения в Белый дом, Трамп назвал этот водоем «неотъемлемой частью Америки», имеющей ключевое значение для нефтедобычи и рыболовства в США, а также «излюбленным местом американского туризма и отдыха».

Документ предписывал Министерству внутренних дел принять все необходимые меры для официального закрепления нового наименования.

24 января ведомство выпустило пресс-релиз, в котором заявило, что «Мексиканский залив теперь официально будет именоваться Заливом Америки». В дальнейшем Совет США по географическим названиям (U.S. Board on Geographic Names) был проинструктирован в ускоренном порядке внести соответствующие правки в Государственную систему географических названий (GNIS), а изменения получили статус «немедленно вступивших в силу» для федерального использования.

После этого компания Google объявила, что внесет корректировки в картографический сервис для пользователей в США, как только обновления будут зафиксированы в GNIS. В понедельник Google сообщила, что новая топонимическая норма официально вступила в силу. «Как мы заявили две недели назад и в соответствии с нашей многолетней практикой, мы начали развертывание изменений для отображения обновленного названия», — говорится в заявлении компании.

Примечательно, что для пользователей из Мексики на картах сохранится прежнее наименование — «Мексиканский залив», а в ряде других стран название будет отображаться в двойной форме: «Gulf of Mexico (Gulf of America)».

Google Maps регулярно использует разные названия для обозначения одних и тех же мест в зависимости от местонахождения пользователя, особенно если существует геополитический спор.

Одним из ярких примеров такой практики использования различных названий на картах Google в зависимости от региона является Японское море или Восточное море, название которого является предметом спора между Японией и Южной Кореей. При доступе к Google Maps с территории Южной Кореи пользователи не увидят «Японское море». Вместо этого сервис изменяет название на «Восточное море», даже если используется английский язык. Это решение связано с официальной позицией Южной Кореи, настаивающей на правомерности использования этого наименования, исходя из исторических и культурных факторов.

Залив Америки

Термин «Залив Америки» уже в полной мере начал использоваться на официальном уровне — Береговая охрана США упомянула его в пресс-релизе, касающемся усиления контроля над миграцией в рамках новой политики Трампа. Также это название прозвучало в заявлении губернатора Флориды Рона Десантиса, который использовал его при обсуждении последствий зимнего шторма.

Однако ситуация с переименованием не осталась без реакции со стороны мексиканских властей. Президент страны Клаудия Шейнбаум направила официальное письмо в Google с просьбой пересмотреть данное решение и вернуть заливу его историческое имя. Кроме того, Шейнбаум в шутливой манере предложила назвать США «Мексиканской Америкой», напомнив о картах времен, когда значительная часть территории страны еще принадлежала Мексике до ее утраты в 1848 году.

«Для нас это по-прежнему залив Мексики, и для всего мира это остается заливом Мексики», — добавила она.

Тем временем сам президент США придал инициативе дополнительный символизм, объявив 9 февраля «Днем Залива Америки» и совершив в этот день облет региона. В своем заявлении он подчеркнул значимость перемен, заявив, что они являются частью более широкого процесса «восстановления американской гордости и признания величия национальной истории».

Кроме того, вступив в должность, Дональд Трамп подписал ряд указов, в рамках которых не только переименовал Мексиканский залив в «Залив Америки», но и вернул прежнее название высочайшей вершине США — гора Денали снова стала называться Мак-Кинли.

Ранее, в 2015 году, президент Барак Обама официально утвердил название Денали, которое веками использовали коренные народы Аляски. Трамп заявил, что вернет горе имя бывшего президента Уильяма Мак-Кинли, который, согласно Трампу, сделал страну «очень богатой» за счет тарифов и талантов.

Эта инициатива американского президента также вызвала широкую критику, особенно со стороны коренных народов, давно выступавших за сохранение исторического имени Денали.

Следует отметить, что это далеко не первый случай спора Трампа по поводу географических наименований. Еще в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа, возникали споры по поводу географических наименований. В частности, в своей речи по новой стратегии в отношении Ирана Трамп впервые использовал термин «Аравийский залив», а не привычное для администрации США «Персидский залив». Использование нового термина вызвало настолько бурную реакцию со стороны иранских властей, что президент Ирана Хасан Рухани был вынужден дать официальный ответ.

Таким образом, несмотря на явный пропагандистский подтекст, переименование Мексиканского залива уже вызвало бурю споров в дипломатических кругах. Этот шаг — еще один пример использования топонимической политики как инструмента для усиления политического влияния.