Парламент Армении 12 февраля приняло в первом чтении законопроект о процессе присоединения Армении к ЕС. Законопроект был одобрен 63 голосами «за» и 7 — «против».

Законопроект, названный «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз», был внесен гражданской инициативой «Платформа демократических сил». Он был одобрен правительством республики 9 января.

Инициатива набрала более 60 тыс. подписей граждан в 44 общинах Армении и районах Еревана, превысив необходимую отметку в 50 тыс. подписей.

Премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что вступление Армении в ЕС возможно только после проведения референдума. Это означает, что окончательное решение о присоединении к ЕС будет принято гражданами Армении.

Присоединение к Европейскому Союзу, состоящему из 27 стран, может быть сложным процессом, который займет годы, если не десятилетия. Только три других бывших члена СССР — Эстония, Латвия и Литва — уже завершили этот процесс.

При этом не все страны ЕС готовы принять Армению в блок из-за ее слабой экономики: ее ВВП на душу населения в 2024 году составил примерно $4220.

Для сравнения, средний ВВП на душу населения в ЕС составляет около $44200. Среди стран-членов ЕС самый низкий ВВП на душу населения зафиксирован в Болгарии — примерно $14690. То есть почти в 3,5 раза выше, чем в Армении.

Не имеющая выхода к морю страна не граничит с Европейским союзом и по-прежнему сильно зависит в экономическом плане от Москвы. Также на территории Армении располагается российская военная база, что противоречит правилам ЕС.

При этом будущее Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается неясным. В феврале 2024 года Пашинян объявил, что страна продолжит оставаться членом ОДКБ, но с приостановкой своего участия. Он выразил обеспокоенность, что ОДКБ все больше представляет угрозу суверенитету Армении. К декабрю 2024 года Пашинян заявил, что Армения больше не считает себя частью ОДКБ и что возвращение в организацию становится все более сложным, если не невозможным.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2024 года отметил, что текущие отношения Армении с ОДКБ зависят от внутренних политических факторов. Он предположил, что в будущем Армения может вернуться к полноправному членству в организации, но это остается под вопросом.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Армения не может присоединиться к ЕС, оставаясь частью Евразийского экономического союза (ЕАЭС), экономического блока из пяти постсоветских государств в Евразии. То есть Еревану придется выбирать: или ЕС или ЕАЭС.