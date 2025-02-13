Канцлер Германии Олаф Шольц предложил бундестагу классифицировать войну в Украине как «чрезвычайную ситуацию». По его словам, это позволит ослабить бюджетные ограничения и увеличить финансирование оборонного сектора.

Он подчеркнул, что Европа должна немедленно действовать и срочно инвестировать в свою безопасность.

Шольц также прокомментировал предстоящие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, назвав их важными, но предупредив, что Европа не должна оставаться в стороне. «Россия не должна одержать победу, а Украина — потерпеть крах. Это угрожает стабильности всего континента», — заявил канцлер.

Он подчеркнул, что «без Украины нельзя принимать решения о ее будущем, так же как без Европы — о будущем Европы». Шольц добавил, что Берлин не поддержит мир, который будет навязан одной из сторон, и пообещал продолжить поддержку Киева.