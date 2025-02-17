ПОЛИТИКА
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Азербайджан возобновляет дипмиссию в Сирии
Баку открыл посольство в Дамаске после 13-летнего перерыва
Азербайджан возобновляет дипмиссию в Сирии
МИД Азербайджана / Others
17 февраля 2025 г.

Азербайджан возобновил деятельность своего посольства в Дамаске впервые с 2011 года. Временный поверенный в делах уже прибыл в столицу Сирии и приступил к исполнению обязанностей, сообщает МИД Азербайджана.

«Этот важный шаг знаменует начало качественно нового этапа дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Сирией, создавая возможности для развития партнерства в политической, экономической, культурной и других сферах», — отметили в ведомстве.

В МИД Азербайджана подтвердили, что страна поддерживает установление прочного мира и стабильности в Сирии, руководствуясь принципами международного права. В переходный период посольство будет тесно сотрудничать с временным правительством Сирии для укрепления двусторонних связей.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шара с началом исполнения обязанностей президента на переходный период. «Азербайджан готов оказать необходимую поддержку и помощь в этот важный переходный период Вашей страны», — подчеркнул Алиев, пригласив аш-Шара посетить Баку.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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