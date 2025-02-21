Илон Маск вступил в ожесточенную перепалку с бывшим командиром Международной космической станции (МКС) Андреасом Могенсеном на своей платформе X. Причиной спора стали заявления Маска о том, что двое астронавтов NASA, были оставлены на МКС по политическим мотивам. Могенсен опроверг эти утверждения, назвав их ложью, на что Маск ответил оскорблениями и призывом к немедленному выведению МКС из эксплуатации. Он заявил, что станция «выполнила свою миссию» и предложил ускорить ее деорбитирование, намеченное на 2030 год, на ближайшие два года.

Этот конфликт может иметь серьезные политические последствия, учитывая, что компания Маска, SpaceX, является крупным подрядчиком NASA.

Космодипломатия

Технологический магнат и миллиардер Илон Маск вступил в резкий спор с бывшим командиром Международной космической станции (МКС) Андреасом Могенсеном после того, как обвинил администрацию Байдена в том, что она «по политическим причинам» оставила двух американских астронавтов в космосе.

В ходе недавнего интервью Fox News Маск заявил, что при администрации Трампа возвращение астронавтов ускорилось бы, в то время как действующая власть якобы затягивала этот процесс по политическим соображениям. «Они были оставлены там по политическим причинам, и это нехорошо», — подчеркнул миллиардер.

Могенсен, датский астронавт, немедленно отреагировал в соцсети X, назвав заявление Маска «ложью». Он также напомнил, что Маск сам неоднократно критиковал СМИ за недостоверность информации, а теперь делает аналогичные вбросы.

Маск в ответ не стеснялся в выражениях. «Ты полный дебил. SpaceX могла вернуть их несколько месяцев назад. Я НАПРЯМУЮ предложил это администрации Байдена, но они отказались. Возвращение ОТЛОЖИЛИ по политическим причинам», — написал он, добавив напоследок: «Идиот».

Starliner

Речь идет о двух астронавтах — Суни Уильямс и Буче Уилморе, которые отправились на МКС в июне прошлого года в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner. Их полет изначально должен был продлиться не более десяти дней, но возникшие технические проблемы с капсулой вынудили NASA пересмотреть планы. В результате Starliner было решено вернуть на Землю без экипажа в сентябре, а астронавты остались на борту станции, дожидаясь возможности вернуться другим путем.

NASA заранее скорректировало расписание миссий, включив Уильямс и Уилмора в состав Crew-9, который должен был прибыть на МКС после миссии Crew-10. Однако сроки отправки Crew-10 неоднократно переносились из-за задержек в строительстве нового корабля Dragon от SpaceX. В итоге NASA приняло решение использовать уже летавший ранее Dragon, ускорив запуск Crew-10.

Могенсен не остался в стороне и вновь ответил Маску речью, сочетающей похвалу и жесткое опровержение. «Илон, я давно восхищаюсь тобой и твоими достижениями, особенно в SpaceX и Tesla. Но ты прекрасно знаешь, что Буч и Суни возвращаются с Crew-9, как это было решено еще в сентябре. Даже сейчас ты не отправляешь спасательный корабль, а они возвращаются на Dragon, который находится на МКС с сентября», — написал астронавт.

Кроме того, несмотря на утверждения Маска о предложении спасательной миссии для астронавтов, Уильямс и Уилмор также заявили, что не чувствуют себя покинутыми и планируют вернуться на Землю в марте на корабле SpaceX, как и было запланировано с сентября прошлого года.

Маск хочет ликвидировать МКС

В 2021 году администрация Байдена продлила срок службы МКС до конца 2030 года, а в июне 2023 года NASA заключило со SpaceX контракт на $843 млн для разработки аппарата, который сможет безопасно вывести станцию с орбиты и направить ее на неконтролируемое разрушение в атмосфере. Как пишет Bloomberg, проект подразумевает, что уцелевшие фрагменты конструкции упадут в безлюдном районе Земли, исключая угрозу населению.

Разгоревшаяся полемика получила неожиданное продолжение. Позже в этот же день Маск заявил, что пора начинать подготовку к сворачиванию Международной космической станции. «Она выполнила свою задачу. Инкрементальная полезность крайне мала. Пора лететь на Марс», — написал он в X. Другими словами, несмотря на активное участие SpaceX в программе МКС — компания Маска отвечает за доставку астронавтов и грузов на станцию — Маск неожиданно выступил за ее скорейшую ликвидацию.

Кроме того, когда один из пользователей напомнил Маску об U.S. Deorbit Vehicle, предназначенного для контролируемого схода МКС с орбиты в 2030 году, тот уточнил свою позицию: «Решение за президентом, но моя рекомендация — как можно скорее. Я бы предложил через два года».

Маск хочет на Марс

Маск давно ведет открытую войну с администрацией Байдена, критикуя ее за бюрократию, поддержку конкурирующих корпораций и игнорирование достижений SpaceX. В данном случае он явно использует ситуацию вокруг МКС, чтобы поставить под сомнение эффективность государственных институтов.

Однако его заявления о «политическом затягивании» возвращения астронавтов пока не подкреплены доказательствами и видятся натянутыми. Некоторые указали на то, что NASA в своих решениях в этом вопросе исходит скорее из технических факторов, а не политической конъюнктуры.

Более того, Маск играет все более заметную роль в политике США, особенно в сфере государственных финансов. В качестве руководителя Департамента эффективности госуправления (DOGE) он стал одним из ключевых советников Дональда Трампа. В этом контексте его попытка форсировать обсуждение закрытия МКС может быть частью более широкой политики сокращения государственных расходов.

Кроме того, предложение ликвидировать МКС может быть воспринято и как давление на правительство с целью ускорить финансирование его марсианских проектов.