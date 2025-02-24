Рано утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в телевизионном обращении к гражданам объявил о начале вторжения в Украину. В качестве обоснования этих действий он использовал термины «демилитаризация» и «денацификация» страны. «Мною принято решение о проведении специальной военной операции», — объявил глава государства. Выступление заняло 28 минут и 4 секунды.

Российские войска вошли на территорию Украины из России, Беларуси и аннексированного в 2014 году Крыма. Были захвачены части Донбасской и Луганской областей. По Киеву ударили ракетами. Утром того же дня российские войска взяли под контроль Чернобыльскую атомную электростанцию.

За три года войны, по данным ООН, в Украине были убиты 12456 гражданских — это только подтвержденные смерти, реальное количество жертв среди мирного населения может быть выше.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, количество погибших среди военных за этот период превысило 45 тыс. человек, еще порядка 400 тыс. получили ранения. Для сравнения: за десять лет боевых действий в Афганистане погибли около 15 тыс. военнослужащих.

Москва статистику по убитым и раненым россиянам не разглашает — за обнародование этих данных предусмотрено наказание по статье «госизмена». Однако СМИ на основе открытой информации оценивают потери в более чем 90 тыс. военнослужащих.

Как подсчитали аналитики Института изучения войны, всего с 2014 года Украина потеряла порядка 18% своих территорий, включая оккупированные Крым и часть Донбасса. С момента начала войны в 2022 году Россия захватила 11% земель.

О том, что изменилось за прошедшие три года и есть ли перспективы для остановки боевых действий, TRT на русском рассказал директор Украинского Института Политики Руслан Бортник:

— Главный итог этой войны в том, что в ней никто не победил. В разные периоды этих лет преимущество имели то Россия, то Украина. Сейчас преимущество на стороне Москвы. Но ни одна из стороны не достигла стратегического перелома и не победила.

Украина остается функциональным государством, но с очень подорванной экономикой, демографией, а также с ограниченной политической системой.

Страна лишилась как минимум 30% населения, причем молодого и продуктивного, детей и женщин. Потеряла около 30-40% своей экономики, а 20% украинских территорий находятся в полуразрушенном состоянии и функционируют в режиме «страны-крепости».

Все усилия государства направлены на оборону, а сама «крепость» держится за счет «обозов», которые направляют союзники и западные партнеры. Доля их взносов в государственный бюджет составляет порядка 50%. А в вооружение и технику — до 70-80%.

Вместе с тем прежняя Украина — страна огромных экономических возможностей, открытого и позитивного народа, территория, которая была торговым мостом между Востоком и Западом, Югом и Севером, — эта Украина уничтожена, она погибла.

— Что изменилось за это время внутри страны?

— Перспективы завершения войны остаются неопределенными. Общественное мнение все сильнее расходится с позицией власти. По разным оценкам, от 50% до 70% украинцев выступают за завершение боевых действий. В то же время команда президента, опираясь на мнение европейских союзников, настаивает на необходимости их продолжения до освобождения всех оккупированных территорий и достижения военной победы над Россией.

Разрыв общественного мнения и позиции власти потенциально может создать в Украине почву для политических кризисов. Дополнительными триггерами могут выступить, например, потеря поддержки со стороны США или ухудшение негативной динамики на фронте, где Россия продолжает наступать. Только за прошлый год Москва захватила около 3 тыс. кв. км. украинской территории (это эквивалентно трем площадям Киева, — прим. ред.),

Безусловно, за эти годы войны Украина устала и истощилась. Причем не только физически и морально, но и психологически. Власть постепенно теряет доверие внутри общества, разница между позициями руководства страны и общества также возрастает.

За это время стало понятно, что физически выиграть эту войну Украина скорее всего не сможет. Несмотря на все усилия, получить членство в НАТО также невозможно, а вступление в ЕС будет крайне осложнено.

По итогу за эти три года «старая» Украина уничтожена, а на ее месте появилась «новая» — Украина-крепость, или Украина-армия. Она имеет очень туманное будущее, а население этой страны потеряло уверенность в завтрашнем дне.

— Можно ли рассчитывать на мир в ближайшем будущем?

— Завершение боевых действий возможно. Но пока, мне кажется, пассионарнаяя часть украинского общества и власть не готовы идти на компромиссы. А без компромисса невозможна даже остановка боевых действий. Поэтому завершить войну будет сложно, особенно когда противник владеет преимуществом и надеется на новые достижения на поле боя.