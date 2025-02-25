Переговоры лидеров Франции и США завершились ничем. Французский президент не услышал от Дональда Трампа заверений в трансатлантической поддержке. Макрону не удалось убедить американского визави не начинать торговую войну против европейской стали и алюминия.

На камеру оба лидера шутили, держались за руки, обнимались — но не сошлись во мнениях по Украине и экономике, отмечает Politico. Эммануэль Макрон попытался зайти с козырей: вспоминал совместные с Трампом ужины в Эйфелевой башне, восхищался восстановлением Нотр-Дама и щедро осыпал американского коллегу комплиментами, называя его «игроком, меняющим правила» и «дорогим Дональдом». Американский лидер, в свою очередь, говорил об их «особых отношениях».

Но за дружелюбной риторикой скрывались глубокие разногласия. Макрон пытался убедить Трампа в необходимости жестких гарантий безопасности для Украины, но тот уклонился от конкретных обещаний. По его мнению, Европе «не нужно так много поддержки» в украинском вопросе.

Времена первых встреч Трампа и Макрона вспоминаются с их напряженными рукопожатиями и разногласиями по климату и торговле. Но нынешний разворот Трампа в сторону России несет угрозу совсем иного масштаба. Европе предстоит осознать, что Вашингтон может отдалиться от континента, оставляя союзников перед лицом новых вызовов.

Макрон постарался донести европейские тревоги по поводу России, не перейдя границы, которые могли бы раздражать Трампа. Это отметили даже его критики. Бывший британский советник Алистер Кэмпбелл назвал французскую манеру ведения переговоров «искусной», балансирующей между «глажением по эго» и «серьезной политикой». А экс-посол Франции в США Жерар Аро подчеркнул, что Макрону удалось сохранить хорошие отношения с Трампом и при этом донести свою точку зрения.

Проблема в другом — глава Белого дома не намерен менять свой политический курс даже под обильным конфетти из французских комплиментов. Потому общий итог встречи остается смазанным: Трамп не стал менять свой курс, Макрон лишь озвучил и без того известные европейские опасения.