Не убедительная, но победа

Фридрих Мерц и его политический блок ХДС/ХСС на протяжении последних недель были явными фаворитами и одержали победу на выборах, набрав 28,6% голосов. Им достанется 208 мест в парламенте.

Теперь лидер консерваторов с наибольшей вероятностью станет новым канцлером ФРГ. Ему придется сформировать коалицию, самая вероятная — с социал-демократами Олафа Шольца, которые с треском провалились на выборах, заняв третье место и показав худший результат с 1887 года — 16,4% голосов. Им достанется 120 мест в бундестаге.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение своей партии на выборах, назвав результат «горьким» и взяв на себя ответственность за это.

Сопредседатель СДПГ Саския Эскен выразила благодарность Шольцу за его работу в ходе кампании и сказала, что «он сражался как лев». Однако внутри партии начался кризис. Ее лидер Ларс Клингбайль назвал результаты катастрофическими. Он уже готовит перезапуск СДПГ, заявив о необходимости восстановить ее как «народную партию левого центра».

Несмотря на столь плохие результаты, социал-демократы вероятно войдут в «большую коалицию» вместе с ХДС/ХСС. Такая коалиция, считающаяся наиболее стабильной, существовала почти на всем протяжении правления экс-канцлера Ангелы Меркель.

Впервые в истории крайне правые из «Альтернативы для Германии» (АдГ) заняли второе место. Партия набрала почти 21% голосов, улучшив свои результаты с прошлых выборов в два раза. От фракции в бундестаг пройдут 152 депутата.

Ошеломляющего успеха на выборах АдГ добилась в восточных федеральных землях. В Тюрингии партия набрала почти 40% голосов, в Саксонии — 37,3%. В Саксонии-Анхальт АдГ получила 37,1%, в Бранденбурге — 32,5%, а в Мекленбурге-Передней Померании — 35%.

Несмотря на хорошие результаты, АдГ не войдет в правительство. В отношении «Альтернативы» действует так называемая стратегия брандмауэр, согласно которой другие партии из-за нацистского прошлого страны бойкотируют любые инициативы и отказываются от сотрудничества с ультраправыми.

Едва победив на выборах, Фридрих Мерц уже подчеркнул, что не допустит крайне правых в коалицию.

Протестное голосование

Еще двумя партиями, вошедшими в бундестаг, стали «Зеленые», набравшие 11,6% голосов и «Левые» с 8,8%, которые заметно увеличили свои результаты за последние несколько месяцев. В Берлине они и вовсе победили, получив 19,9% голосов.

Столь высокими результатами АдГ и «Левые» обязаны молодежи, оказавшей партиям большую поддержку. На этих выборах явка стала рекордной за последние десятилетия, составив 82,5%. Во многом голосование стало протестным, немцы хотели показать мейнстримным партиям, что они не согласны с предлагаемой ими повесткой.

Теперь АдГ совместно с Левой партией могут блокировать некоторые решения парламента, требующие двух третей голосов.

«Союз Сары Вагенкнехт», который в 2024 году успешно выступил на региональных выборах и на выборах в Европарламент, не смог преодолеть 5%-ный барьер и не попал в парламент. За бортом остались и свободные демократы (СвДП), входившие в предыдущее немецкое правительство, а в этот раз набравшие лишь 4,3%. После этого лидер партии Кристиан Линднер заявил о завершении своей политической карьеры.

Что известно о Фридрихе Мерце?

Главный претендент на пост канцлера Германии Фридрих Мерц считается активным сторонником военной помощи Украине, евроатлантистом, призывающим ЕС к «независимости» от США и выступающим за поставки Киеву крылатых ракет Taurus.

Он заявляет, что Турция является важным партнером Германии и выступает за укрепление политических и экономических отношений между Берлином и Анкарой.

«Будучи членом НАТО, Турция также играет важную роль в региональной безопасности», — подчеркнул лидер немецких консерваторов.

Мерц сообщил, что он хотел бы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом как можно скорее.

Глава ХДС/ХСС выступает за ужесточение миграционной политики ФРГ. При этом отметил, что «люди с иммигрантским прошлым являются неотъемлемой частью Германии», в частности, турецкие семьи «стали важной частью» немецкого общества.

В предыдущем созыве бундестага работали 18 депутатов турецкого происхождения, в этом в немецкий парламент войдут 19 депутатов турецкого происхождения. Семь из них от СДПГ, семь — от Левой партии, по двое от ХДС и от «Зеленых», один — от ХСС.

Теперь победившим на выборах консерваторам предстоят коалиционные переговоры, Фридрих Мерц уже пообещал сформировать правительство к 20 апреля. Однако этот процесс требует времени. Коалиционные переговоры могут длиться неделями или даже месяцами.

Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов считает, что в последнее время ситуация изменилась. И, если еще пару лет назад выборы в Германии вызывали напряженный интерес во всей Европе и за ее пределами, то сейчас досрочное голосование в бундестаг хотя и привлекло внимание, но никто ничего особенного не ожидал.

«Давно было понятно, что социал-демократы, три года возглавлявшие коалицию, крупно проигрывают, как и их партнеры по кабинету. Победа умеренно-консервативного блока ХДС/ХСС ни у кого не вызывала сомнений, как и заметный успех крайне правых из АдГ. Нюансы, связанные с цифрами небольших партий, добавляли интриги, но не влияли на общую картину», — подчеркнул политолог.

По его словам, почти половина немецкой молодежи проголосовала не за партии мейнстрима, поскольку она хочет не просто альтернатив, а идейной внятности — той или иной позиции.

«А традиционным «народным партиям» в лице консерваторов и социал-демократов все труднее привлекать представителей новых поколений. Мерц не приносит новый политический подход, а его имитирует, чтобы успокоить встревоженного избирателя», — считает специалист.

Эксперт уверен, что правительство Мерца будет неустойчивым, и отведенные четыре года, скорее всего, не продержится.

«Решить усугубляющиеся социально-экономические проблемы в условиях общего кризиса не получится. А значит, на следующих выборах протестные партии наберут еще больше, и тогда сколотить правительство без АдГ не получится никакими средствами», — спрогнозировал аналитик.