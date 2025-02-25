Непредсказуемый подход президента США Дональда Трампа к завершению войны в Украине заставляет серьезно нервничать европейских лидеров. Республиканец обрубил Киеву любую помощь и назвал «диктатором» украинского коллегу Владимира Зеленского — при администрации Джо Байдена такую риторику представить было невозможно.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Вашингтон. Он собирался сказать американскому лидеру: «Ты не можешь быть слабым перед лицом Путина (президента РФ Владимира Путина — прим. ред.), это не ты, это не твоя фишка». Однако попытка склонить Трампа на свою сторону привела к обратному эффекту — политик объявил о намерении усилить экономическое партнерство с Москвой.

«У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать, было бы очень хорошо, если бы мы могли сделать это», — заявил глава Белого дома.

Неожиданно и в Кремле приняли инициативу с энтузиазмом. На совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов Путин заявил, что в стране «на порядок больше» природных ископаемых, чем в Украине. Москва готова сотрудничать с США в разработке этих месторождений, в том числе на захваченных территориях.

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать», — сказал он. Ранее в Киеве оценивали, что Москва контролирует порядка 33% редкоземельных ресурсов Украины.

Редкие металлы — большая группа элементов, необходимая для работы многих отраслей промышленности: металлургии, электроники, приборостроения, нефтепереработки. Например, скандий используют для легирования алюминиевых сплавов, применяемых в авиастроении. 90% мировой добычи элементов приходится на КНР.

Борьба за ископаемые

Одержимость Трампа ресурсами объясняется желанием снизить зависимость от китайского экспорта. Американский лидер пытается диверсифицировать поставки за счет Гренландии, склоняет к сделке Украину и теперь намекает на сотрудничество с Россией.

Но с вопросом редкоземельных металлов не все так просто. Их добыча требует огромных инвестиций и не всегда может оказаться рентабельной. «В силу их химических свойств редкие земли не образуют собственные минералы, а встроены в кристаллические решетки минералов других элементов. Поэтому технологии их извлечения многостадийные и затратные», — говорит TRT на русском промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Россия занимает одно из лидирующих мест по запасам этих природных ископаемых, но не может похвастаться большими объемами их добычи, подчеркивает собеседник агентства. Согласно данным Геологической службы США, в 2024 году в мире было добыто 390 тыс. тонн редких земель, из них в Китае — 270 тыс. тонн, в США — 45 тыс. тонн, в Мьянме — 31 тыс. тонн, в России — чуть более 2 тыс. тонн.

«Статистика объясняется тем, что все крупные месторождения в России расположены в удаленных районах и имеют сложную по составу руду. Добычу также осложняют: вечная мерзлота, очень крепкие породы, отсутствие инфраструктуры. В настоящее время разрабатывается только Ловозерское месторождение в Мурманской области», — поясняет Хазанов.

Для США это привлекательная область, учитывая потребности их высокотехнологичных отраслей, говорит TRT на русском инвестиционный советник, основатель университета Инвестиций Юлия Кузнецова. Однако рынок этих металлов в России осложняется геополитической неопределенностью, особенно в таких регионах, как Донбасс.

«Пока ситуация там остается нестабильной, американские компании будут осторожны со входом на рынок. Если же произойдет улучшение условий и появится прозрачная правовая база, сотрудничество в этой сфере может развернуться весьма масштабно», — отмечает эксперт. Она допустила, что обсуждение этого вопроса может быть актуальным в ходе переговоров о завершении боевых действий в Украине.

Реальные перспективы

Российский президент также обозначил другие перспективные области для развития отношений с американцами. Например: совместное строительство гидроэлектростанции и создание дополнительных производств по выпуску алюминия в Красноярском крае. По его словам, такая идея была еще в советское время, но замысел так и не был реализован.

Одной из отраслей, где стороны могут сотрудничать, — энергетический сектор и возобновляемые источники, отмечает Юлия Кузнецова. По ее словам, Россия и США могут найти общий язык в разработке проектов, ориентированных на устойчивую энергетику и снижение зависимости от традиционных источников энергии.

Ряд экспертов также пророчат активную роль США в восстановлении «Северных потоков». Таким образом Москва могла бы вернуться на европейский рынок и выйти из зоны влияния Китая. Однако Кузнецова сомневается, что сотрудничество между Вашингтоном и Кремлем в этом вопросе возможно.

«Учитывая санкционное давление и сложность международных отношений, маловероятно, что американские инвесторы или государство решатся на масштабное возрождение этого проекта», — поясняет собеседник агентства.

По ее словам, реальные подвижки в российско-американских отношениях могут произойти только при условии улучшения политической конъюнктуры и постепенного снятия санкций с России. До тех пор говорить о серьезном сотрудничестве не приходится.

«Для начала экономического взаимодействия потребуется преодолеть текущие геополитические барьеры и обеспечить прозрачность правового регулирования, — подчеркивает эксперт. — Также многое зависит от изменения общей международной обстановки и готовности сторон идти на компромиссы в интересах долгосрочного сотрудничества».