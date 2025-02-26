В штате Иллинойс, США, разгорается громкий судебный процесс, который уже получил широкий общественный резонанс и обострил дискуссию о нарастающей исламофобии в США. На скамье подсудимых — Джозеф Чуба, обвиняемый в жестоком убийстве шестилетнего мальчика Вади Альфаюми и покушении на его мать, Ханан Шахин.

Прокуроры описали перед присяжными ужасающую картину преступления: эмоциональный звонок в службу 911, подробные свидетельские показания, записи с полицейских камер и шокирующие фотографии с места преступления.

Вади Альфаюми

Трагедия, разыгравшаяся в пригороде Чикаго, стала символом обостряющейся ксенофобии и религиозной нетерпимости в Соединенных Штатах. На суде по делу об убийстве и преступлении на почве ненависти мать палестино-американского мальчика Вади Альфаюми, Ханан Шахин, выступила с эмоциональными показаниями, описав ужасы нападения, пережитого ее семьей в октябре 2023 года.

73-летний Джозеф Чуба, арендодатель семьи, обвиняется в зверском убийстве шестилетнего Вади Альфаюми и нападении на его мать. Прокуратура заявила, что преступление было совершено на почве религиозной ненависти и стало следствием антимусульманских настроений, обострившихся после начала геноцидальной войны Израиля в Газе. Нападение произошло всего через несколько дней после начала конфликта, став тревожным сигналом для мусульманской общины США.

В ходе судебного заседания были обнародованы шокирующие детали нападения. По словам прокурора округа Уилл Майкла Фицджеральда, Чуба достал нож из кобуры на поясе и нанес мальчику 26 ударов, оставив оружие в теле ребенка. Шахин же получила более дюжины ножевых ранений и лишь чудом выжила. Она рассказала, как, истекая кровью, заперлась в ванной комнате и позвонила в службу 911, слыша крики своего сына из другой комнаты.

Запись этого звонка, продолжительностью около 15 минут, была воспроизведена в суде, став одним из ключевых доказательств обвинения. «Он убивает моего ребенка!» — кричала Шахин в трубку, умоляя о помощи. Юристы продемонстрировали фотографии ее окровавленного лица, сделанные в больнице, куда она была доставлена после нападения.

Защита, в свою очередь, призвала присяжных «выйти за рамки эмоций» и тщательно изучить все доказательства, утверждая, что в деле якобы есть пробелы.

Тем не менее показания Шахин и представленные материалы рисуют мрачную картину хладнокровного преступления.

Отношения между арендодателем и семьей до нападения казались нормальными — Шахин и ее сын в течение двух лет арендовали комнаты в доме Чубы и его жены. Однако, по ее словам, после начала войны в Газе ситуация резко обострилась. Чуба заявил, что мусульманам больше не место в его доме и потребовал, чтобы семья съехала. В один момент Чуба напал на женщину, удерживал, наносил ножевые удары и пытался выбить ей зубы.

«Ты, как мусульманка, должна умереть», — рассказала Шахин в суде, выступая в основном на английском, иногда обращаясь к арабскому переводчику.

Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и усилил опасения по поводу роста антимусульманских настроений в США. Палестинская община Чикаго, одна из крупнейших и наиболее укорененных в стране, восприняла произошедшее как прямую угрозу своей безопасности. На похороны Вади Альфаюми собрались сотни людей, чтобы почтить память маленького мальчика, которого запомнили как доброго и любознательного ребенка.

Судебный процесс сопровождается вниманием как со стороны правозащитников, так и высокопоставленных политиков. Ханан Шахин заручилась поддержкой известного адвоката по гражданским правам Бена Крампа, а в январе 2024 года встретилась с тогдашним президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить проблему нарастающей религиозной ненависти.

«Ханан Шахин продолжает свою невероятно сложную борьбу за справедливость для Вади», — подчеркнул Крамп.

Сам подсудимый Джозеф Чуба не признал себя виновным по трем пунктам обвинения.

Отец мальчика, который был разведен с Шахин и не проживал с семьей, подал гражданский иск о неправомерной смерти. Во вторник он присутствовал на судебных заседаниях вместе с дядей ребенка.

Суд над Джозефом Чубой, обвиняемым в убийстве, также в покушении на убийство и совершении преступлений на почве ненависти, продолжится в ближайшие дни. Впереди — свидетельства экспертов, детальные разборы доказательств и, возможно, новые громкие заявления.

Этот трагический случай с убийством шестилетнего Вади Альфаюми, стал примером человеческой боли, которую переживает мусульманская семья, подвергшаяся жестокому насилию.

Этот случай также продемонстрировал всю боль, с которой сталкивается мусульманская община страны, оказавшаяся под угрозой насилия и дискриминации.