СМИ пестрят заголовками: «Рубль улетел в космос», «Доллар рухнул», другие задаются вопросом: «Почему тогда не укрепляется тенге?». Аналитики агентства Bloomberg назвали валюту РФ лучшей на развивающихся рынках в 2025 году — в условиях военного времени «звание» выглядит неординарно.

Весь прошлый год чувствовалась тенденция на ослабление рубля. На конец декабря доллар стоил ₽101,68. Курс начал укрепляться после вступления в должность президента США Дональда Трампа. 27 февраля ЦБ установил стоимость на уровне ₽85,9 за доллар.

На каком уровне может закрепиться рубль, TRT на русском рассказала инвестиционный советник, основатель университета Инвестиций Юлия Кузнецова.

— Bloomberg назвал рубль лучшей валютой на развивающихся рынках в 2025 году. Какие факторы повлияли на его укрепление?

— Во-первых, это налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность, поскольку компании конвертируют валютную выручку для уплаты налогов.

Во-вторых, позитивные сигналы с международной арены. Переговоры России и США в Саудовской Аравии принесли определенные надежды на нормализацию дипломатических отношений. Заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах создают позитивный фон для инвесторов.

Также рынок закладывает ожидания, что Запад может смягчить санкционную политику в отношении России, особенно если переговорный процесс продвинется. Эти факторы формируют уверенность в российской валюте среди инвесторов.

— Как долго рубль будет укрепляться? Каков ваш прогноз на краткосрочную и долгосрочную перспективу?

— В краткосрочной перспективе рубль может продолжить рост, особенно если позитивные сигналы с геополитической сцены сохранятся. В ближайшие месяцы возможен коридор 85–90 рублей за доллар, но многое зависит от решений ФРС США по процентным ставкам и глобального спроса на энергоносители.

К концу года рубль, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 90-95 рублей за доллар. Однако риски остаются. Если санкционная политика Запада не изменится или возникнут новые геополитические вызовы, то давление на рубль может возобновиться. Также стоит учитывать политику ЦБ РФ, который может скорректировать свою стратегию в зависимости от макроэкономических условий.

— Какие плюсы и минусы есть у укрепления рубля?

— Среди плюсов — рост привлекательности рублевых активов и снижение инфляции. Крепкий рубль делает импортные товары и комплектующие дешевле, что позитивно влияет на потребителей. Улучшаются условия для погашения внешнего долга, а компании с валютными обязательствами получают возможность оплачивать их на более выгодных условиях.

Но есть и минусы, например, снижение доходов экспортеров. Компании, работающие на внешний рынок, получают меньше рублей за проданную валютную выручку, что может повлиять на их финансовые результаты. Также это грозит потенциальным замедлением экономики: если рубль укрепляется слишком быстро, то это может негативно сказаться на промышленности, зависящей от экспорта.

— Какой курс рубля является оптимальным для российского бюджета?

— Оптимальный курс для бюджета зависит от цены на нефть и налоговой нагрузки на экспорт. В текущих условиях баланс находится в районе 85–95 рублей за доллар. Этот диапазон позволяет бюджету получать достаточные доходы от нефтегазового сектора, при этом не создавая чрезмерного давления на потребительский рынок и внутреннюю экономику.

Если рубль укрепится сильнее, например, до 80 рублей за доллар и ниже, это может создать сложности для бюджета, так как экспортные доходы в рублях снизятся. Напротив, ослабление выше 100 рублей за доллар приведет к росту инфляции и увеличению нагрузки на социальные обязательства. Умеренно крепкий рубль — наиболее сбалансированный вариант для российской экономики.