Новый европейский подход

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц усомнился в готовности Вашингтона по-прежнему защищать Европу всеми имеющимися у него средствами и заговорил о необходимости создания европейскими странами собственного «ядерного зонтика».

Он подчеркнул, что нынешняя американская администрация «безразлична к судьбе Европе», а Франция и Великобритания — европейские страны — обладатели ядерного оружия — могли бы в этом помочь.

О том, что США перестают быть гарантом безопасности Европы, заговорили еще год назад на фоне противостояния с Россией и возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

В тот момент находившийся у власти канцлер Олаф Шольц не хотел слышать о собственном потенциале ядерного сдерживания у Европы, призывая не сомневаться в НАТО и трансатлантическом сотрудничестве.

Германия, согласно Парижским соглашениям 1954 года, Договору о нераспространении ядерного оружия 1970 года и договору «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», заключенному в 1990 году в Москве, не имеет права обладать ядерным оружием, производить его или распоряжаться им.

С 1955 года на территории ФРГ находится тактическое ядерное оружие США. По некоторым данным, на американской авиабазе в Бюхеле по-прежнему остаются около 20 авиабомб типа В-61.

Несмотря на то, что решение о возможном применении ядерного оружия остается за Вашингтоном, Германия участвуют в военных учениях НАТО и разработке ядерной политики Североатлантического блока.

В настоящее время ядерное оружие США размещено также в Турции, Бельгии, Италии и Нидерландах. По данным на 2025 год, в общей сложности на европейском континенте США хранят 100 ядерных бомб. В случае конфликта ВВС этих стран по согласованию с Вашингтоном могут их использовать.

Все силы на борьбу с КНР

Недавно американские СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что администрация Дональда Трампа не исключает существенного сокращения присутствия своих вооруженных сил в Европе для того, чтобы больше сфокусироваться на противостоянии с Пекином.

Соединенные Штаты больше не могут заниматься обеспечением безопасности Европы и намерены переключиться на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине.

Британские издания со ссылкой на источники во французских политических кругах сообщили о готовности Парижа рассмотреть вариант предоставления гарантий безопасности странам-членам ЕС.

В частности, это могло касаться и возможности размещения несущих ядерное оружие французских истребителей на территории других стран ЕС, и использования потенциала своих подлодок, оснащенных ядерными боеголовками для защиты союзников.

При этом решение о возможном применении ядерного оружия оставалось бы за Парижем.

Источники британских СМИ в Германии в свою очередь утверждают, что Берлин также надеется на помощь Великобритании, покинувшей Евросоюз. Ее ядерный потенциал, в отличие от французского, связан с американским и учитывается в ядерном планировании Североатлантического блока.

Согласно документам альянса, Франция и Британия — единственные европейские державы, обладающие ядерным оружием, «играют самостоятельную сдерживающую роль и вносят значительный вклад в общую безопасность НАТО».

На вооружении Франции находится 290 ядерных боеголовок, Британии — 225.

Сложно, но все же возможно

На фоне сообщений в СМИ некоторые представители французского и британского парламентов уже приветствовали заявление будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Однако пока не ясно: останется ли это, как прежде, на уровне обсуждений в странах ЕС или же выльется во что-то конкретное.

Сам лидер немецких консерваторов не исключает, что все станет более понятным к предстоящему саммиту НАТО, который запланирован с 24 по 26 июня в Гааге.

Пока сложно представить, как на практике может быть осуществлено развертывание франко-британского ядерного зонтика: это довольно сложный процесс и с технической точки зрения, и с точки зрения согласования. У Британии четыре атомных подводных лодки, у Франции помимо субмарин также есть ядерные боезаряды воздушного базирования.

При этом гипотетически страны, ядерный потенциал которых значительно уступает американскому, вполне могут накрыть Европу своим ядерным зонтиком. В большей степени речь о Франции, которая хотя и входит в НАТО, более независима в формировании своей оборонной политики.

В 1966 году президент Пятой Республики Шарль де Голль, стремясь вернуть стране полноценный военный суверенитет, вышел из военной структуры альянса. В 2009 году президент Николя Саркози вернул страну в эту структуру Североатлантического блока, однако Франция так и не вошла в Группу ядерного планирования НАТО.

В Париже первыми заговорили о большей автономии Европы. Президент Эммануэль Макрон и ранее призывал к этому, однако в последнее время особенно активизировался. В начале 2024 года он предложил запустить новый диалог о ядерной стратегии Франции с ключевыми европейскими партнерами, а также устроить совместные учения по сдерживанию. На прошлой неделе, проведя два экстренных саммита с ключевыми союзниками, он снова заявил, что жизненные интересы страны, которые могут побудить президента применить ядерное оружие, «всегда имели европейское измерение».

Однако Париж вряд ли решится передавать свои заряды другим странам, в частности, Германии. Даже если Париж согласится на такой шаг, технически это будет очень сложно реализовать.

Впрочем в Европе продолжают наращивать оборонные расходы. Великобритания планирует увеличить их до 2,5% ВВП к 2027 году. Расходы на оборону также готовы повысить балтийские страны, Польша, Нидерланды и Франция.

Париж и Лондон также предложили отправить миротворческие силы в Украину. Все это показывает, что Европа все же движется в сторону большей самостоятельности в вопросах безопасности.