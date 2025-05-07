Ключевые представители США и Китая встретятся в Швейцарии в ближайшие выходные, чтобы попытаться снизить накал торговой войны, дестабилизирующей мировую экономику, пишет Reuters.

Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир проведут переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Женеве. Информация о встрече была подтверждена как Вашингтоном, так и Пекином, вызвав рост биржевых индексов в США и Азии.

Это будет первая очная встреча высокого уровня после того, как в начале апреля Китай отказался от диалога, обвинив США в «одностороннем» введении тарифов — они достигли 145% на ряд китайских товаров. В ответ Пекин поднял пошлины до 125%.

Бессент сравнил текущую ситуацию с торговым эмбарго и предупредил, что эскалация может подорвать мировой экономический рост.

«Нам нужно снизить напряженность, прежде чем двигаться дальше», — заявил он в эфире Fox News.

Ожидается, что стороны обсудят возможное снижение тарифов, а также отмену пошлин на отдельные товары, отмечает Reuters. Однако китайская сторона предостерегла, что не согласится на «шантаж, замаскированный под переговоры».

Развернувшаяся торговая война, спровоцированная решением президента Трампа в апреле резко повысить тарифы для десятков стран, уже ударила по китайскому экспорту. Эксперты прогнозируют, что КНР может потерять до 16 млн рабочих мест. В ответ Народный банк Китая начал стимулировать экономику через снижение ставок и переговоры с соседними странами, чтобы расширить сотрудничество в Юго-Восточной Азии.

Тем временем Трамп настаивает, что стремится не к разрыву экономических связей, а к «справедливой торговле». По данным американских властей, переговоры о новых соглашениях идут с 17 странами.

Станут ли переговоры в субботу поворотным моментом — пока неясно. Все зависит от того, готова ли команда Трампа уступить в вопросе пошлин — Китай ранее предложил вообще обнулить тарифы, чтобы не мешать торговле.



