ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Когда США и Китай закончат торговую войну?
В Женеве 10 мая пройдут первые за многие месяцы переговоры США и Китая на высоком уровне
Когда США и Китай закончат торговую войну?
Китай и США проведут первые переговоры в Женеве / Reuters
7 мая 2025 г.

Ключевые представители США и Китая встретятся в Швейцарии в ближайшие выходные, чтобы попытаться снизить накал торговой войны, дестабилизирующей мировую экономику, пишет Reuters.

Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир проведут переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Женеве. Информация о встрече была подтверждена как Вашингтоном, так и Пекином, вызвав рост биржевых индексов в США и Азии.

Это будет первая очная встреча высокого уровня после того, как в начале апреля Китай отказался от диалога, обвинив США в «одностороннем» введении тарифов — они достигли 145% на ряд китайских товаров. В ответ Пекин поднял пошлины до 125%.

Бессент сравнил текущую ситуацию с торговым эмбарго и предупредил, что эскалация может подорвать мировой экономический рост. 

«Нам нужно снизить напряженность, прежде чем двигаться дальше», — заявил он в эфире Fox News.

Ожидается, что стороны обсудят возможное снижение тарифов, а также отмену пошлин на отдельные товары, отмечает Reuters. Однако китайская сторона предостерегла, что не согласится на «шантаж, замаскированный под переговоры».

Развернувшаяся торговая война, спровоцированная решением президента Трампа в апреле резко повысить тарифы для десятков стран, уже ударила по китайскому экспорту. Эксперты прогнозируют, что КНР может потерять до 16 млн рабочих мест. В ответ Народный банк Китая начал стимулировать экономику через снижение ставок и переговоры с соседними странами, чтобы расширить сотрудничество в Юго-Восточной Азии.

Тем временем Трамп настаивает, что стремится не к разрыву экономических связей, а к «справедливой торговле». По данным американских властей, переговоры о новых соглашениях идут с 17 странами. 

Станут ли переговоры в субботу поворотным моментом — пока неясно. Все зависит от того, готова ли команда Трампа уступить в вопросе пошлин — Китай ранее предложил вообще обнулить тарифы, чтобы не мешать торговле.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us