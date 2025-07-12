Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар заявил, что продолжающаяся оккупация палестинских территорий со стороны Израиля остается ключевой причиной конфликта на Ближнем Востоке.

Он выступил на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Текст его заявления опубликован в социальной сети X.

Дар подчеркнул, что для Пакистана эта ситуация остается «источником глубокой печали». По его словам, международное сообщество должно положить конец агрессии Израиля, обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и добиться ответственности со стороны израильской администрации.

Глава пакистанского МИД подтвердил поддержку права палестинского народа на самоопределение и призвал к созданию независимого и жизнеспособного палестинского государства.

Коснувшись региональной повестки, Дар заявил, что Исламабад высоко ценит роль АСЕАН в обеспечении стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он выразил поддержку инициативе по разработке Плана действий АСЕАН после 2025 года и отметил важность включения в него приоритетов по борьбе с изменением климата, пандемиями, киберугрозами, мошенничеством, морской безопасностью и реагированием на стихийные бедствия.

Говоря о ситуации в Южной Азии, министр подчеркнул приверженность Пакистана режиму прекращения огня на линии контроля с Индией и выразил благодарность международным партнерам, содействовавшим снижению напряженности.

Он напомнил, что Пакистан понес серьезные потери в борьбе с глобальным терроризмом и продолжает реализовывать комплексный подход к его предотвращению — включая реформы в образовании и укрепление устойчивости государственных институтов.

Дар также подчеркнул, что мирный, стабильный и процветающий Афганистан отвечает интересам Пакистана. По его словам, для улучшения отношений между двумя странами продолжаются переговоры на высшем уровне.

В завершение он выразил удовлетворение прекращением огня между Израилем и Ираном, достигнутым 24 июня, и напомнил, что эскалация началась 13 июня с ударов по гражданским и военным объектам на территории Ирана.