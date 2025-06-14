ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Пакистан требует разрыва отношений с Израилем
Пакистан выразил поддержку Ирану и призвал мусульманские страны к немедленному разрыву связей с Израилем
Пакистан требует разрыва отношений с Израилем
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф / Reuters
14 июня 2025 г.

Пакистан выразил полную поддержку Ирану на фоне продолжающихся атак и выступил с призывом к мусульманскому единству против Израиля.

«Мы на стороне Ирана и будем поддерживать его на всех международных платформах для защиты его интересов», — заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, выступая на национальном собрании.

Он обвинил Израиль в ударах по Ирану, Йемену и Палестине.

«Если мусульманские страны не объединятся сейчас, каждая из них столкнется с той же судьбой», — предупредил министр.

Асиф призвал все мусульманские государства немедленно разорвать отношения с Израилем и предложил срочно созвать заседание Организации исламского сотрудничества для выработки совместной стратегии.

По его словам, у Пакистана с Ираном прочные связи, и Исламабад «стоит рядом с Тегераном в это трудное время».

Тем временем заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар назвал израильскую атаку на Иран «откровенным нарушением суверенитета Ирана».

Пакистан и Иран имеют общую границу протяженностью около 750 км на юго-западе Пакистана и юго-востоке Ирана.

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