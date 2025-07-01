На фоне наращивания российских военных сил у границ с НАТО страны восточного фланга заявляют о новой стратегии обороны. В случае агрессии Москва должна ожидать немедленного удара по своей территории. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей оборонных ведомств Финляндии, стран Балтии и Польши.

По данным издания, речь идет не только о закупке дальнобойных ракет, но и о создании инфраструктуры, позволяющей быстро нанести удары по аэродромам, складам и другим объектам на российской территории.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что «гораздо проще разрушить гнездо, чем убивать птиц в полете». По его словам, все страны региона усиливают оборону вдоль границ с Россией и Беларусью.

Наиболее подготовленной к такому сценарию остается Финляндия. После вступления в НАТО страна сосредоточилась на укреплении своих оборонных позиций. Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что «очень хорошо спит по ночам», потому что уверен в способности армии отразить атаку. Генерал-лейтенант Кари Нисула добавил: «Вопрос не в том, если, а в том, когда».

НАТО также не исключает прямой угрозы. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте в июне заявил, что Россия может быть готова к нападению в течение пяти лет.

«Не будем себя обманывать — мы все сейчас находимся на восточном фланге», — отметил он.

По данным спутниковых снимков, Россия модернизирует аэродромы и военные базы в приграничных районах: в Петербурге, Мурманской области, Петрозаводске и Североморске. Отмечается, что на базе Оленья располагается стратегическая авиация, а недавно объект стал целью украинского удара в рамках операции «Паутина».

Страны Балтии, обладающие меньшей территорией и не имеющие стратегической глубины, также усиливают военную инфраструктуру. Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что возможности для маневра у них ограничены: «Мы готовимся защищать свою территорию в течение определенного периода, а затем ожидаем подхода подкрепления».

Чтобы компенсировать недостатки в глубине обороны, Литва, Латвия, Эстония и Польша закупают дальнобойные ракеты и создают рубежи вдоль границы с Россией — включая противотанковые траншеи, огневые точки и барьеры. Страны также выходят из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, чтобы использовать мины как элемент сдерживания.