ПОЛИТИКА
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Российский разведчик вызвал тревогу в небе над Балтикой
Два немецких истребителя перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем
Российский разведчик вызвал тревогу в небе над Балтикой
Немецкий истребитель Eurofighter / Reuters
28 июня 2025 г.

Немецкие истребители Eurofighter утром 27 июня вылетели на перехват российского самолета-разведчика над Балтийским морем. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные НАТО.

По информации издания, Ил-20М вылетел из Калининграда с выключенным транспондером и без поданного плана полета. Он направлялся в сторону международного воздушного пространства рядом с Польшей и Германией.

Самолет был зафиксирован радиолокационными системами НАТО. Информация об инциденте была передана группе быстрого реагирования (QRA) Вооруженных сил Германии.

На перехват Ил-20М были подняты два истребителя Eurofighter. Примерно в 100 км от немецкого побережья пилоты установили визуальный контакт с российским самолетом и сделали его фотографию. Несмотря на это, он не изменил курс.

Лишь в 40 километрах от острова Узедом Ил-20 повернул на север. Воздушное пространство Германии нарушено не было.

В 11:10 истребители безопасно вернулись на авиабазу в Лааге. Один из них продолжил сопровождение российского самолета до района датского острова Борнхольм.

Это уже девятый подобный инцидент с начала 2025 года. В начале июня два российских разведывательных самолета были перехвачены британскими истребителями, базировавшимися в Польше.

Кроме того, истребители НАТО трижды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полета вблизи Балтии.

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