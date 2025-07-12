США введут 30% пошлины на импорт из стран Европейского союза и Мексики с 1 августа. Об этом президент Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в Truth Social в субботу.

Он подчеркнул, что тарифы вступят в силу, если ключевым торговым партнерам не удастся договориться с Вашингтоном о более выгодных условиях торговли.

По информации Bloomberg, на протяжении последней недели Белый дом рассылал официальные письма своим торговым партнерам. В них содержались обновленные параметры пошлин и предложения продолжить переговоры.

ЕС рассчитывал заключить предварительное соглашение с США, чтобы избежать новой волны пошлин. Однако письмо Трампа, направленное председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, разрушило надежды на достижение компромисса.

«30% — это намного меньше, чем необходимо для устранения дисбаланса торгового дефицита. Если вы по какой-либо причине решите повысить свои тарифы [на американские товары], тогда любой процент, на который вы их увеличите, будет добавлен к тем 30%, которые мы введем», — написал Трамп.

Он уточнил, что новые пошлины будут действовать параллельно с уже существующими секторальными ограничениями.

В письмах фон дер Ляйен и президенту Мексики Клаудии Шейнбаум Трамп назвал направленные заявления «честью» и подчеркнул, что они свидетельствуют о «силе» отношений США с Брюсселем и Мехико.

1 февраля США уже ввели 25% пошлины на импорт из Мексики, требуя от нее ограничить поток нелегальных мигрантов. Пошлины были приостановлены через два дня, но вновь введены 3 марта и снова заморожены 6 марта.

В апреле Трамп объявил о глобальных базовых тарифах в размере 10% на большинство импортируемых товаров.

23 мая он рекомендовал установить единый тариф в 50% на весь импорт из ЕС с 1 июня. После телефонного разговора с фон дер Ляйен 25 мая срок был отложен до 9 июля.

Однако соглашение достигнуто не было, и 8 июля истек 90-дневный период отсрочки американских ковровых пошлин почти на весь импорт.