Европа не намерена уступать тарифным требованиям Дональда Трампа. Столкнувшись с хаотичной торговой политикой Вашингтона, лидеры ЕС задумали смелый ответ: создать новый глобальный торговый альянс — без участия США.

Как пишет Politico, на закрытом ужине в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила объединить усилия с азиатско-тихоокеанским торговым блоком — Японией, Австралией, Южной Кореей и другими. Цель — построить мощную торговую систему на основе правил, которая сможет заменить дееспособность ныне парализованной Всемирной торговой организации (ВТО), отмечает издание. И США, по словам фон дер Ляйен, автоматически приглашены не будут.

«Это мощное партнерство, — заявила фон дер Ляйен. — Свободная торговля на основе правил возможна — и без Вашингтона».

В Брюсселе считают, что Трамп разрушил глобальный торговый порядок, введя пошлины против союзников, затем смягчив их, чтобы начать переговоры, — и снова угрожая санкциями, если условия ему не нравятся. У ЕС осталось меньше двух недель — до 9 июля, чтобы договориться с Вашингтоном. Иначе Трамп обещает ввести тарифы до 50%, отмечает издание.

Европа намерена ответить, воспользоваться непредсказуемостью Трампа против него самого, уточняют собеседники Politico.

«Нам нужно быть такими же изобретательными — и, возможно, такими же непредсказуемыми. Иногда огонь тушат огнем», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, председательствующий в Совете ЕС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц публично поддержал идею фон дер Ляйен, призвав срочно создать альтернативу ВТО. «Если свободная торговля нам действительно важна — нужно действовать», — отметил глава ведущей экономики еврозоны.

Но за закрытыми дверями лидеры ЕС обсуждали болезненные компромиссы. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал смириться с тарифами Трампа и договориться об их размере. По его словам, эти меры неизбежны, потому американский тариф в 10% может оказаться наилучшим из оставшихся вариантов.

Теперь у Европы два пути: спешно согласовать слабую сделку — или ввязаться в торговую войну, заручившись поддержкой Азии.



