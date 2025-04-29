ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Электрические аномалии в Великобритании
За несколько часов до масштабного блэкаута в Испании и Португалии в британской энергосистеме были зарегистрированы странные сбои — запущено расследование
Электрические аномалии в Великобритании
Сначала вышла из строя газовая электростанция Keadby 2 в Линкольншире, затем — кабель Viking Link, соединяющий Великобританию и Данию / Reuters
29 апреля 2025 г.

Великобритания начала расследование неожиданного сбоя в работе энергосистемы, произошедшего всего за несколько часов до масштабного отключения электричества в Испании и Португалии. Оператор британской энергосети NESO сообщил о «необъяснимых» колебаниях частоты тока — ключевого показателя стабильности сети — в 2:00 и 18:00 по местному времени в воскресенье.

Сначала вышла из строя газовая электростанция Keadby 2 в Линкольншире, затем — кабель Viking Link, соединяющий Великобританию и Данию. В момент сбоя он передавал в Британию 236 мегаватт, после чего мощность упала до нуля и не восстанавливалась около девяти часов. Причины отключения пока неизвестны, но по предварительной информации, сбой мог быть на датской стороне.

Хотя британские инциденты были менее масштабны, чем отключения на юге Европы, они вызвали обеспокоенность у властей. В NESO подчеркивают, что не видят прямой связи между событиями, но ведут консультации с европейскими коллегами.

На фоне нестабильной работы сетей в Испании и Португалии, эксперты говорят о рисках, связанных с переходом на возобновляемую энергетику, которая снижает инерционную устойчивость систем.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us