Великобритания начала расследование неожиданного сбоя в работе энергосистемы, произошедшего всего за несколько часов до масштабного отключения электричества в Испании и Португалии. Оператор британской энергосети NESO сообщил о «необъяснимых» колебаниях частоты тока — ключевого показателя стабильности сети — в 2:00 и 18:00 по местному времени в воскресенье.

Сначала вышла из строя газовая электростанция Keadby 2 в Линкольншире, затем — кабель Viking Link, соединяющий Великобританию и Данию. В момент сбоя он передавал в Британию 236 мегаватт, после чего мощность упала до нуля и не восстанавливалась около девяти часов. Причины отключения пока неизвестны, но по предварительной информации, сбой мог быть на датской стороне.

Хотя британские инциденты были менее масштабны, чем отключения на юге Европы, они вызвали обеспокоенность у властей. В NESO подчеркивают, что не видят прямой связи между событиями, но ведут консультации с европейскими коллегами.

На фоне нестабильной работы сетей в Испании и Португалии, эксперты говорят о рисках, связанных с переходом на возобновляемую энергетику, которая снижает инерционную устойчивость систем.