Президент США Дональд Трамп пригрозил судебным преследованием журналистам, опубликовавшим утечку разведданных о недавних ударах по Ирану. В воскресном интервью Fox News он заявил, что репортеров следует обязать назвать свои источники, иначе их могут привлечь к ответственности.

Президент, с одной стороны, отвергает утечку служебного отчета, согласно которому авиаудары 21 июня лишь временно затормозили развитие ядерной программы Ирана. С другой стороны, в истерике требует наказать журналистов, посмевших опубликовать этот отчет.

Как уточняет CNN, речь идет о документе разведки, разосланном законодателям и спецслужбам. Его выводы противоречат утверждениям Трампа о полном уничтожении иранской инфраструктуры. Сам президент назвал оценку неполной и предвзятой, обвинив демократов и СМИ в попытке подорвать его позицию.

«Их нужно привлечь к ответственности», — сказал Трамп в эфире, подразумевая как источников, так и журналистов. На вопрос, кого именно он имеет в виду, Трамп ответил: «Можно выяснить — если захотят, легко выяснят».

Он также допустил, что власти могут напрямую требовать у журналистов назвать источники: «Подходишь к репортеру и говоришь: «Государственная безопасность — кто тебе слил информацию?» Надо так делать. Думаю, мы к этому придем».

Президент особенно резко раскритиковал CNN и The New York Times (NYT), назвав их публикации «непатриотичными». Обе редакции сразу после американского нападения на Иран сообщили, что аналитики Пентагона считают эффект от ударов ограниченным: Тегеран задержал ядерную программу на несколько месяцев, но не прекратил ее.

Трамп, напротив, продолжает настаивать, что все три ядерных объекта были «уничтожены». Тем временем верховный лидер Ирана Али Хаменеи в соцсетях обвинил Трампа в преувеличении и сокрытии провала.

Юристы Трампа уже направили в NYT письмо с требованием извиниться и отозвать статью, назвав ее «ложной», «клеветнической» и «непатриотичной».

Хотя американские законы частично защищают право журналистов не раскрывать источники, Трамп, похоже, готов оспорить эти нормы.