ПОЛИТИКА
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Переговоры Путина с советником Хаменеи
Владимир Путин встретился в Москве с главным советником духовного лидера Ирана Али Лариджани для обсуждения ситуации вокруг ядерной программы
Переговоры Путина с советником Хаменеи
Али Лариджани / Reuters
21 июля 2025 г.

Президент России Владимир Путин в воскресенье провел в Кремле закрытую встречу с Али Лариджани — главным советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Переговоры касались иранской ядерной программы и ситуации на Ближнем Востоке.

О встрече заранее не сообщалось. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Лариджани «передал оценки обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг ядерной программы Ирана». Путин, по его словам, подтвердил «известные позиции России по стабилизации обстановки в регионе и по политическому урегулированию иранской ядерной проблемы».

Ранее Кремль опроверг публикацию издания Axios, в которой утверждалось, что Путин якобы «поощрял» Иран принять сделку с США и отказаться от обогащения урана на своей территории. Российская сторона назвала эти сведения недостоверными.

Дипломатический источник в Германии ранее сообщил AFP, что Великобритания, Франция и Германия планируют провести новый раунд переговоров с Тегераном. По данным иранского агентства Tasnim, Иран выразил согласие на участие во встрече.

Как уточняется, главы МИД этих стран и Евросоюза на переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи 18 июля выразили «острую необходимость возвращения к дипломатии». В противном случае, по их словам, может быть запущен механизм «snapback» — автоматического восстановления санкций ООН.

Иран продолжает настаивать на своем праве на мирное использование атомной энергии и отвергает обвинения в стремлении к созданию ядерного оружия.

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