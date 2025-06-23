После того как США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, Россия оказалась между двух огней — сохранить союз с Тегераном или действовать в рамках собственных стратегических интересов. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 23 июня прибыл в Москву для консультаций с Владимиром Путиным.

Во внешнеполитическом ведомстве прямо заявили: Тегеран ожидает от России не просто слов, но действий в рамках стратегического партнерства.

«Мы рассчитываем на поддержку Москвы как на уровне ООН, так и в регионе», — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багеи. Он отметил, что речь идет о поддержке Тегерана, в том числе, в Совбезе ООН.

Россия пока что не выказывала каких-либо намерений защитить Иран. МИД РФ осудил удар США, назвав его «грубым нарушением международного права».

Однако это возмущение прозвучало на фоне ежедневных бомбардировок украинских городов, осуществляемых самой Москвой. На это же намекнул и президент США Дональд Трамп, отвергнув предложение Путина о посредничестве между Израилем и Ираном. В едкой форме глава Белого дома предложил российскому лидеры «сначала выступить посредником у себя».

На Петербургском экономическом форуме Путин признал, что Иран не обращался за военной помощью. Впрочем, такой запрос мог поступить по закрытым каналам и пока не афишировался Москвой.

Тем не менее Кремль обеспокоен. Если иранская власть рухнет или верховного лидера Али Хаменеи убьют, Москва потеряет ключевого партнера. Иран с 2022 года превратился чуть ли не в главного союзника Кремля в регионе — Тегеран поставляет Москве дроны (хотя в Кремле это отрицают), закупает российские товары и поддерживает российский нарратив о «плохом Западе».

Если власть Хаменеи падет, Россия может предоставить верховному лидеру убежище. Но хаос в Иране поставит крест на масштабных инициативах, таких как коридор «Север — Юг» и иранский газовый хаб.

Пока же кризис играет на руку Кремлю: цены на нефть растут. На саммите G7 было решено не понижать потолок цен на российскую нефть, чтобы не дестабилизировать рынок. Кроме того, неясно, как именно Россия может помочь Ирану, не ввязываясь в прямую конфронтацию с США — Путин вряд ли захочет портить отношения с Трампом, от которого зависит судьба сделки с Украиной и санкций. Потому при выборе между Вашингтоном и Тегераном Москва, скорее всего, выберет американцев.





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