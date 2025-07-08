ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Макрон: Европа никогда не оставит Украину
Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания будут идти рука об руку и добиваться мира в Украине, потому что на кону — безопасность всей Европы
Макрон: Европа никогда не оставит Украину
Эммануэль Макрон и Кир Стармер / AP
8 июля 2025 г.

Европа не оставит Украину и продолжит оказывать поддержку до достижения устойчивого мира. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте. Он подчеркнул, что в центре войны стоят безопасность Европы и ее ценности. 

«Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня и начать переговоры по построению прочного и длительного мира», — сказал Макрон. По его словам, Франция и Великобритания играют ключевую роль в «коалиции желающих», созданной для координации усилий по украинскому направлению. 

Макрон отметил, что Париж и Лондон должны «двигаться вперед рука об руку, бок о бок», несмотря на «глубоко прискорбное» решение Великобритании выйти из ЕС.  

«Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, мы должны работать вместе, чтобы защищать международный порядок, который мы создали после Второй мировой войны», — добавил он. 

Президент Украины Владимир Зеленский в июне вновь призвал страны Европы и США усилить давление на Россию.  

«Важно, чтобы ответом было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, имеющей силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильной», — отметил он. 

«Коалиция желающих» включает более 30 стран, в основном из Европы. Эти государства поддерживают идею временного прекращения огня с последующим запуском переговорного процесса.  

В проекте предусматривается возможная миротворческая миссия, в которой задействованы воздушные, морские и наземные компоненты. Главным гарантом безопасности Украины в этом формате должен стать международный контингент при координации с США. 

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