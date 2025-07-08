Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес президента Владимира Путина, комментируя отказ России от прекращения боевых действий в Украине. Его слова приводит The Guardian.

«Путин швыряет в нас кучу дерьма», — заявил американский лидер на заседании кабинета министров, подчеркнув разочарование позицией Кремля, несмотря на попытки Вашингтона достичь мирного соглашения.

По словам Трампа, российская война против Украины — это конфликт, которого «никогда не должно было быть». Он добавил: «Погибает слишком много людей, и все это должно закончиться».

Трамп также отметил, что, несмотря на внешнюю вежливость со стороны Путина, она не имеет смысла: «Он может быть вежливым, но это ничего не значит».

На вопрос журналистов о возможности введения дополнительных санкций против России Трамп ответил кратко: «Я рассматриваю это».

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон направит Украине дополнительное вооружение — в основном оборонительного характера — в ответ на масштабные удары России.

Пентагон подтвердил решение, отметив, что оно принято «по указанию президента» для того, чтобы «обеспечить способность Украины обороняться, пока продолжаются усилия по достижению прочного мира». Однако конкретные системы, в том числе ракеты для ЗРК Patriot и HIMARS, пока не упомянуты.