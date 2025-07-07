Израильская армия провела серию авиаударов по территории Йемена, нанеся удары по портам и другим объектам. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Операция прошла под названием «Черный флаг». В заявлении, опубликованном в соцсети X, Кац обвинил Иран в координации действий хуситов.

«Судьба Йемена — как у Тегерана», — написал он.

Согласно заявлению министра, удары были нанесены по портам Ходейда, Салиф и Рас Иса, а также по электростанции Рас эль-Кесиб. Кроме того, атаке подверглось судно Galaxy Leader, которое, по утверждению израильской стороны, использовалось хуситами.

«Хуситы будут продолжать платить высокую цену за свои действия», — добавил Кац.

Пресс-секретарь израильской армии Авихай Адраи сообщил, что в операции участвовали десятки боевых самолетов. По версии армии, упомянутые порты использовались для поставок оружия из Ирана, а электростанция прикрывала военные объекты.

Информации о погибших или раненых на данный момент нет.

Ранее израильские военные опубликовали карту с обозначенными целями в Йемене и пригрозили ударами.

В ночь на воскресенье движение хуситов из Йемена заявило об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по международному аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом. По их словам, атака вызвала «массовую панику, бегство тысяч людей в укрытия и полную остановку работы аэропорта».

В заявлении хуситов подчеркивается, что операция была «точной и успешной» и проводится в знак солидарности с народом Газы.