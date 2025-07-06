В ночь на воскресенье движение хуситов из Йемена заявило об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по международному аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом. По их словам, атака вызвала «массовую панику, бегство тысяч людей в укрытия и полную остановку работы аэропорта».

В заявлении хуситов подчеркивается, что операция была «точной и успешной» и проводится в знак солидарности с народом Газы.

Израильская армия в свою очередь заявила, что в ранние часы воскресенья перехватила ракету, выпущенную из Йемена.

Сигналы воздушной тревоги сработали в нескольких регионах страны, однако сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Операции в аэропорту Бен-Гурион официально не приостанавливались.

Ранее на этой неделе хуситы пообещали продолжать удары и заявили, что «гордятся участием в противостоянии» с Израилем.