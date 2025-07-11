Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после первой личной встречи с министром иностранных дел Китая Ван И возможен саммит между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Переговоры прошли в пятницу, 11 июля, в Малайзии.

Как сообщил Рубио, встреча с Ван И была «очень конструктивной и позитивной».

По его словам, лидеры США и Китая проявляют взаимную заинтересованность в организации личной встречи.

«Обе стороны имеют сильное желание это сделать. Я думаю, что шансы высоки», — заявил Рубио в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что Вашингтон и Пекин намерены согласовать дату саммита, которая устроит обе стороны.

Ранее, 27 июня, президент Дональд Трамп сообщил, что США подписали торговое соглашение с Китаем. Подробностей он не предоставил.

Сделка стала итогом предварительных переговоров, состоявшихся в Женеве в начале мая. Тогда стороны договорились отложить масштабное повышение пошлин, которое могло серьезно затронуть двустороннюю торговлю.

Китай пока не подтвердил подписание соглашения, но сообщил об ускорении согласования экспортных процедур для редкоземельных минералов.

Именно экспорт редкоземельных элементов остается одним из главных спорных вопросов в торговых отношениях между двумя странами.