Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая, достигнутые договоренности стали результатом торговых переговоров между двумя странами. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

«Китай на законных основаниях одобрит соответствующие требованиям заявки на экспорт контролируемых товаров. Соединенные Штаты в свою очередь отменят ряд ограничений, принятых против Китая», — говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что после встречи в Лондоне переговорщики двух стран продолжили тесные контакты. Недавно стороны согласовали дополнительные детали рамочного соглашения.

Пекин выразил надежду, что обе стороны продолжат идти навстречу друг другу, будут следовать договоренностям, достигнутым главами государств, и выполнять взаимные обязательства, обсуждавшиеся в ходе их телефонного разговора 5 июня. В заявлении говорится о намерении развивать сотрудничество, укреплять взаимопонимание и способствовать устойчивому развитию двусторонних торгово-экономических связей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 25 июня между Вашингтоном и Пекином было заключено новое торговое соглашение.

Торгово-экономические консультации прошли 9–10 июня в Лондоне. Они стали продолжением договоренностей, достигнутых в Женеве 10–11 мая. Тогда стороны согласились на частичное снижение взаимных пошлин, общий уровень которых к тому моменту превышал 100%.