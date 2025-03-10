10 марта 1945 года, в последние месяцы Второй мировой войны, более 300 американских бомбардировщиков B-29 атаковали Токио, сбросив кластерные бомбы с напалмом и липким маслом, специально для уничтожения традиционных японских деревянных и бумажных домов в густонаселенных районах Ситамачи. Бомбы сожгли 41 кв. км столицы, превратив здания в огненный ад и оставив 1 миллион человек без крова.

Целью было не только полное разрушение города, но и подрыв боевого духа японского народа.

После мартовских атак США продолжили бомбардировки других японских городов. 6 августа американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а 9 августа — на Нагасаки.

Напалм

Одна из самых разрушительных операций Второй мировой войны, бомбардировка Токио 10 марта 1945 года, по сей день остается в тени атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки. Тем не менее масштабы этой катастрофы поражают: в результате огненного шторма, вызванного зажигательными бомбами, погибло, по разным оценкам, до 100 тыс. человек, более миллиона остались без крова. Японцы позже назвали эту ночь «Ночью черного снега» — символом ужаса и отчаяния.

Предыстория американских бомбардировок японской столицы началась еще в 1942 году, когда более десятка средних бомбардировщиков нанесли первый удар по Токио.

Настоящая кампания по разрушению японских городов началась в 1944 году, когда в распоряжении США появились дальнобойные бомбардировщики B-29 Superfortress.

Сначала удары наносились с баз в Китае, позже — с островов в Тихом океане. Американские войска захватили Марианские острова и превратили их в базу операций, что позволило B-29 нападать на большую часть японского материка.

Изначально налеты проводились днем с больших высот и в основном совершались на заводы, критически важные для военных операций Японии. Первой целью в Токийской префектуре стал завод по производству авиационных частей на западе столицы.

Американское командование заявляло, что ранние высокоточные удары якобы не были направлены против мирного населения, но заводы, расположенные среди жилых кварталов, делали жертвы среди граждан неизбежными.

Тем не менее такая традиционная тактика высокоточных дневных бомбардировок оказалась малоэффективной. Кроме того, на ее пути встали технические неисправности, сильное сопротивление японской ПВО и мощные ветры.

Переломным моментом стало назначение в январе 1945 года генерал-майора Кертиса Лемея, которому было поручено радикально изменить стратегию воздушной кампании.

Получив приказ от генерала Генри «Хэпа» Арнольда, Лемей отбросил принципы точечной бомбардировки и сделал ставку на тактику огненного террора.

Лемей решил применить радикально новые тактики для этой кампании. Анализ предыдущих рейдов показал, что зажигательные бомбы сбрасывались с чрезмерной высоты, и атаки с более низких уровней улучшат точность и позволят B-29 нести больше бомб. Он также принял решение атаковать Токио ночью, на предельно малой высоте.

Новая стратегия Лемея стерла грань между военными и гражданскими целями — американцы стали не только атаковать военные объекты, но и без разбора бомбить городские районы, используя зажигательные бомбы для полного разрушения жилых кварталов. Сам Лемей позже признал: «Уничтожение японцев меня не особенно беспокоило. Меня беспокоило то, чтобы поскорее закончить войну».

Ночь с 9 на 10 марта 1945 года превратилась в огненный апокалипсис. С Марианских островов поднялись более 300 американских бомбардировщиков, а впереди них шли самолеты-корректировщики, которые осветили цели напалмовыми бомбами. За ними последовала лавина из 1 665 тонн зажигательных боеприпасов — полмиллиона контейнеров с напалмом и белым фосфором.

Сухой ветер подхватил огонь, и Токио вспыхнул, как пороховой склад. Более 40 квадратных километров густонаселенного города превратились в адскую печь, где деревянные и бумажные дома горели, словно факелы.

Люди в панике искали укрытие. Сирены воздушной тревоги огласили город, и все, кто был на улице, бросились в школы и подземные укрытия, надеясь найти спасение от надвигающихся бомб.

В целом, последствия этой военной стратегии американцев оказались ужасающими. Серия огненных налетов, длившаяся до самого окончания войны, привела к гибели 300–330 тысяч человек, оставила без крова не менее 8 миллионов и уничтожила до 40% городской инфраструктуры Японии. Токио пострадал наиболее сильно — 60% города было стерто с лица земли.

Память

В связи с трагической годовщиной в Токио была проведена церемония памяти в парке района Сумида, где находятся останки многих жертв.

В мероприятии приняли участие около 160 человек, включая семьи погибших, губернатора Токио Юрико Койке, наследного принца Акишино Фумихито и наследную принцессу Кико.

«Жертвы и их семьи неустанно трудились, чтобы построить сегодняшний Токио. Помня об этом, мы передадим город будущим поколениям», — подчеркнула Койке.

«Мы должны сохранить память и уроки этой ужасной войны в наших сердцах и передать их будущим поколениям», — отметил премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своем послании к участникам мероприятия.

Сегодня пожилые выжившие прилагают все усилия, чтобы рассказать свои истории и добиться финансовой помощи и признания. Некоторые из них говорят об этом впервые, пытаясь передать уроки молодому поколению. «Наше поколение мало что знает о пережитом ими», — отметила дочь выжившего награжденного писателя, пережившего токийскую бомбардировку. Он собирал рассказы своих сверстников, чтобы привлечь внимание к жертвам среди мирных жителей и подчеркнуть важность мира.

И все же, несмотря на масштаб трагедии, ночь «Черного снега» остается в тени истории. Хотя основную массу погибших составили мирные жители, в Японии нет мемориала, посвященного исключительно жертвам воздушного налета на Токио. Это частично объясняется тем, что послевоенные власти страны избегали осуждения американских агрессоров, стремясь не нарушать отношения с американскими оккупантами, не выставляя их агрессорами.

В массовом сознании эта трагедия уступила место атомным ударам по Хиросиме и Нагасаки, хотя по числу жертв и разрушениям ничем им не уступает. В то время как бомбардировки Дрездена и атомные атаки на японские города неизменно становятся объектом дебатов, спустя 80 лет в американской общественности также нет глубокого морального осуждения разрушения Токио.