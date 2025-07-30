Одно из самых мощных землетрясений за всю историю наблюдений произошло утром 30 июля в Тихом океане у восточного побережья России. Магнитуда толчка, зафиксированного в 119 км от Петропавловска-Камчатского, составила 8,8. Подземный удар вызвал цунами, обрушившееся на Курильские острова, Японию и Гавайи, а также вызвало тревогу на тихоокеанском побережье обеих Америк. Геофизическая служба РАН зарегистрировала более 30 афтершоков, включая толчки магнитудой до 6,9. По данным властей, в Камчатском крае есть пострадавшие, но жертв нет.

В российском Северо-Курильске волны достигли 3–5 метров, затопив порт и повредив дома. На острове Парамушир объявлено чрезвычайное положение, нарушено электроснабжение. В Японии власти эвакуировали более 900 тысяч человек — особенно в префектуре Хоккайдо, где волны достигли 40 см в 16 локациях. Были остановлены поезда и закрыты аэропорты. Сотрудников АЭС «Фукусима» эвакуировали из зоны риска. Агентство метеорологии Японии предупредило, что волны могут повторяться более суток, а их высота может превзойти изначальные прогнозы.

На Гавайях власти зафиксировали волны до 1,2 м, а в районе атолла Мидуэй — до 6 футов (1,8 м). «Угроза жизни реальна. Мы не знаем, будут ли волны выше, но обязаны исходить из худшего», — заявил губернатор Джош Грин, призвав жителей переместиться на возвышенности и покинуть прибрежные зоны. Подтопление и опасные течения ожидаются на всех островах архипелага.

Цунами-оповещения были распространены по всему Тихоокеанскому региону — от побережья Калифорнии и Британской Колумбии до Индонезии, Тайваня и Перу. В эквадорских Галапагосских островах власти начали превентивную эвакуацию, в китайском Шанхае и на Тайване — остановлены морские перевозки. Канадские и американские службы предупреждают: возможны опасные течения и затопления прибрежных районов. В общей сложности под угрозой — десятки миллионов человек в 14 странах.

Это землетрясение стало самым мощным с 2011 года и вошло в шестерку сильнейших в истории. В 1952 году в Камчатском крае уже фиксировался толчок в 9,0 баллов, а нынешний может спровоцировать месяц афтершоков. «Земля тряслась три минуты. Я выбежал на улицу — здание ходило ходуном», — рассказал житель Петропавловска-Камчатского местным СМИ.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, волны могут достигать скоростей до 800 км/ч и сохранять разрушительную силу в течение многих часов. Президент США Дональд Трамп обратился к жителям прибрежных районов с призывом: «Оставайтесь сильными и берегите себя!».