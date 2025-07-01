Президент США Дональд Трамп заявил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE) может начать действовать против Илона Маска. Это ведомство было учреждено самим Трампом в день инаугурации, 20 января, и занималось сокращением госрасходов и реформой федеральных структур. Маск возглавлял DOGE до конца мая, после чего завершил работу в статусе «специального государственного служащего».

«Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, которому, возможно, придется вернуться и съесть Илона», — сказал американский лидер перед вылетом из Белого дома во Флориду, где он посетил иммиграционный центр.

Трампа также спросили, возможна ли депортация Маска. Бизнесмен родился в ЮАР, затем жил в Канаде, а гражданство США получил позже.

«Не знаю. Надо будет посмотреть», — ответил Трамп.

Он добавил, что Маск «очень расстроен» из-за потери мандата на производство электромобилей и пригрозил, что предприниматель может «потерять гораздо больше». Ранее Трамп заявлял, что без государственных субсидий компании Маска могут не выжить.

Вскоре Маск отреагировал на заявления президента.

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал он в соцсети X.

Публичный конфликт между Трампом и Маском разгорелся в июне. Причиной стало резкое высказывание Маска о законопроекте Трампа, предусматривающем новые налоговые льготы. Бизнесмен назвал инициативу «мерзостью» и заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах. Позже Маск извинился, а Трамп назвал его «замечательным парнем». Однако к июлю напряжение в их отношениях вновь усилилось.