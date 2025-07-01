После обещания держаться в стороне от политики Илон Маск вновь оказался в центре политического скандала — и вновь поругался с Дональдом Трампом.

Пока Сенат обсуждал так называемый «большой, прекрасный законопроект» президента по налоговой реформе, Маск опубликовал резкое заявление на своей платформе X.

«Каждый член Конгресса, кто обещал сократить расходы, а затем проголосовал за крупнейшее увеличение долга в истории, должен стыдиться. И этот член Конгресса обязательно проиграет праймериз в следующем году, обещаю, даже если это будет последнее, что я сделаю в этой жизни», — отметил миллиардер.

Позднее в тот же день Маск заявил: если «этот безумный законопроект будет принят, уже на следующий день будет создана партия Америка». По его словам, стране нужно «альтернатива двухпартийной системе демократов и республиканцев».

Трамп пришел в ярость. В ответ через свою платформу Truth Social он намекнул, что может поручить Министерству эффективности управления (DOGE) расследовать деятельность самого Илона Маска.

«Илон получил, возможно, больше субсидий, чем кто-либо в истории. Без них ему пришлось бы закрыться и уехать обратно в Южную Африку. Больше никаких ракет, спутников и электромобилей — и страна сэкономила бы состояние», — пригрозил Трамп.

Несколько недель Маск критиковал законопроект, заявляя, что он «ведет к долговому рабству» и «предает будущее ради индустрий прошлого». Предприниматель утверждает, что его позиция не связана с отменой субсидий на электромобили, но именно это Белый дом считает причиной конфликта.

По данным Бюджетного управления Конгресса, законопроект увеличит дефицит почти на $3,3 трлн за десятилетие. Это больше, чем $2,4 трлн, заложенные в версии Палаты представителей. Несмотря на это, Белый дом настаивает, что реформа «сокращает долг и стимулирует экономику».

Маск, ранее занимавший пост советника в Белом доме, уже вложил более $275 млн в кампанию Трампа и других республиканцев в 2024 году. В мае он заявлял, что намерен сократить политические расходы, так как «уже сделал достаточно». Но сейчас Маск, по-видимому, готов отказаться от поддержки республиканцев ради создания собственной партии.

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