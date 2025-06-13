В телефонном интервью Reuters президент США Дональд Трамп заявил, что после массированных ударов Израиля по иранским объектам неясно, «осталась ли у Ирана ядерная программа».

Он отметил, что переговоры с Тегераном по-прежнему запланированы на воскресенье, но не уверен, состоятся ли они.

«Я пытался спасти Иран от унижения и смерти», — сказал Трамп, добавив, что для заключения сделки «еще не поздно».

Он также подчеркнул, что не опасается возможного расширения конфликта в регионе после атак Израиля.