ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп: «Не уверен, осталась ли у Ирана ядерная программа»
Президент США призвал Тегеран к сделке и заявил, что не опасается новой войны в регионе
Трамп: «Не уверен, осталась ли у Ирана ядерная программа»
/ Reuters
13 июня 2025 г.

В телефонном интервью Reuters президент США Дональд Трамп заявил, что после массированных ударов Израиля по иранским объектам неясно, «осталась ли у Ирана ядерная программа».

Он отметил, что переговоры с Тегераном по-прежнему запланированы на воскресенье, но не уверен, состоятся ли они.

«Я пытался спасти Иран от унижения и смерти», — сказал Трамп, добавив, что для заключения сделки «еще не поздно».

Он также подчеркнул, что не опасается возможного расширения конфликта в регионе после атак Израиля.

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