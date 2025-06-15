ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп запретил Нетаньяху убивать Хаменеи?
Вашингтон заблокировал план Израиля по нападению на лидера Ирана — Нетаньяху все отрицает
Трамп запретил Нетаньяху убивать Хаменеи?
/ AFP
18 часов назад

Президент США Дональд Трамп наложил вето на предложенный Израилем план по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом Reuters сообщили два американских чиновника, подчеркнув, что идея была озвучена после недавних ударов по иранской территории. «Иранцы еще не убили ни одного американца. Пока этого не произошло, о политических лидерах речи не идет», — отметил один из источников.

По словам официальных лиц, Вашингтон и Тель-Авив поддерживают постоянную связь с начала операции против ядерных объектов Ирана. Израиль якобы заявил, что имеет возможность устранить Хаменеи, но США выступили против. Было ли решение передано лично Трампом, не уточняется, но он, по данным Reuters, регулярно общается с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Нетаньяху в интервью Fox News отверг публикацию Reuters как фейковую: «Слишком много фейков — не хочу в это углубляться. Мы делаем то, что считаем нужным, и Америка знает, что для нее хорошо». Глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби назвал публикацию «фейком высшей категории».

Трамп ранее заявлял, что США знали обо всех деталях израильской атаки заранее и рассчитывают, что она подтолкнет Тегеран к переговорам по ядерной программе.

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