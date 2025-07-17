Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к масштабной проверке азербайджанских диаспор и их бизнеса по всей стране, включая крупнейшие столичные рынки «Садовод» и «Фуд Сити». Заявление прозвучало после задержания сына главы екатеринбургской азербайджанской диаспоры.

Вечером 15 июля в Екатеринбурге задержали Мутвалы Шыхлински — сына главы местной азербайджанской диаспоры. Адвокат по профессии был допрошен в Следственном управлении по Свердловской области и помещен в изолятор временного содержания. Поводом для дела стал конфликт 1 июля во время попытки задержания его отца Шахина Шыхлински, который проходит свидетелем по делу братьев Сафаровых.

4 июля Миронов обратился к Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять расследование инцидента под личный контроль. После этого в отношении Шыхлински-младшего возбуждено уголовное дело.

Задержание происходит на фоне масштабных рейдов против азербайджанцев в Екатеринбурге. Ранее были задержаны более 50 азербайджанцев в связи с делом братьев Сафаровых, обвиняемых в убийствах 2001–2011 годов. В ходе операций погибли по меньшей мере два человека — братья Зияддин и Хусейн Сафаровы.

Смерть братьев Сафаровых вызвала дипломатический конфликт между Москвой и Баку. Экспертиза, проведенная в Азербайджане, выявила множественные травмы и следы насилия. Баку заявил, что причиной смерти стали пытки, в то время как в Москве утверждали, что смерть наступила от сердечной недостаточности.

МИД Азербайджана вручил ноту протеста российской стороне и призвал к немедленному расследованию и наказанию виновных. Дополнительное напряжение вызвал обыск в офисе «Sputnik Азербайджан» и задержание двух сотрудников, которых в Баку сочли связанными с российскими спецслужбами.

Основное требование депутата Миронова касается проверки азербайджанских диаспор по всей стране. Парламентарий утверждает, что так называемые «этнические ОПГ» творят «беспредел» на рынках в Москве, Воронеже и других городах, отмечая, что огромные прибыли якобы идут на подкуп должностных лиц и финансирование преступной деятельности.

Особое внимание депутат требует уделить бизнесу Шыхлински-старшего и крупнейшие столичные рынки «Садовод» и «Фуд Сити», где, по мнению Миронова, процветает криминальная деятельность «этнических группировок».