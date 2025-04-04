В ЮАР белые африканеры из города Орания обратились к Дональду Трампу за поддержкой в стремлении к независимости. Этот анклав, созданный в 1991 году как «белая» резервация, теперь хочет официального признания.

На прошлой неделе представители Орании отправились в США, чтобы заручиться поддержкой. Формально власти ЮАР признают их как муниципалитет, который собирает налоги и управляет инфраструктурой, но жители требуют большего.

«Мы хотим добиться признания, пока Америка обращает внимание на Южную Африку», — заявил лидер движения Орании Юст Стридом.

Интерес к их делу растет среди американских правых. После падения апартеида в ЮАР в 1990-х африканеры потеряли власть, но теперь надеются изменить ситуацию. В Нью-Йорке и Вашингтоне они встретились с политиками-республиканцами, аналитиками и медиа-активистами.

«ЮАР слишком разнообразна, чтобы управляться централизованно», — объяснил Стридом свое желание к независимости.

Чего именно оранианцы ждут от США, остается неясным. Они утверждают, что не просят денег, а ищут инвесторов для строительства жилья и развития инфраструктуры. Половина энергии в их городе уже поступает от солнечных панелей, и они стремятся к полной автономии от ЮАР.

Южноафриканские власти отвергают идею независимости.

«Орания — не страна, а часть ЮАР», — заявил представитель МИД страны. Левые партии, включая EFF, обвинили город в попытке разрушить национальное единство.

Орания возникла на месте заброшенного водного проекта на реке Оранжевой в 1991 году. Тогда группа африканеров выкупила землю, чтобы создать этнически однородное поселение. Сегодня в нем проживают около 3000 человек, действует собственная неофициальная валюта, а местные лидеры мечтают расширить территорию до Атлантического побережья.

Но в США их планы восприняли иначе. Вместо признания независимости собеседники предложили переселиться в Америку: в феврале Трамп уже обещал предоставить убежище белым фермерам ЮАР.

«Мы не можем экспортировать наших людей», — возмущается Бошофф, один из лидеров движения. Он настаивает, что африканеры должны остаться в ЮАР и развивать свой анклав.

Американские правые видят в Орании отражение своих взглядов. Они критикуют законы ЮАР о позитивной дискриминации, которые, по их мнению, ущемляют белое население. Схожие заявления делал и Илон Маск — он сам родом из ЮАР. Впрочем, надежд на то, что африканеры смогут отделиться даже при помощи США, крайне мало.