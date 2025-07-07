ПОЛИТИКА
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Трамп пригрозил странам БРИКС
Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины в 10% против стран, поддерживающих БРИКС
Трамп пригрозил странам БРИКС
Президент США Дональд Трамп / AP
7 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные тарифы против стран, поддерживающих блок БРИКС.

«Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, подвергнется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ десятипроцентным тарифам. Исключений не будет», — написал он в соцсети Truth Social.

Это не первое заявление американского лидера о торговых мерах против стран блока. В январе Трамп угрожал ввести 100-процентные пошлины в случае попыток замены доллара в международной торговле.

«У БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще», — написал он тогда.

После новых угроз пошлинами Трамп также заявил, что «БРИКС мертв».

В Кремле ранее отреагировали на подобные заявления. Москва отметила, что внутри БРИКС не обсуждается создание новой валюты. Представители российских властей советовали экспертам разъяснить Дональду Трампу реальную повестку блока.

Акроним БРИК был предложен в 2001 году бывшим главным экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом. В 2009 году Бразилия, Россия, Индия и Китай сформировали неформальное объединение, к которому в 2010 году присоединилась ЮАР. Так появился БРИКС.

В 2023 году в состав группы вошли Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. В начале 2025 года в блок вступила Индонезия. Расширенный формат также называют БРИКС+.

Очередной саммит БРИКС проходит 6–7 июля в Бразилии.

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