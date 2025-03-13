Китайские покупатели вновь начали приобретать российскую нефть ESPO на фоне снижения цен, поскольку перевозчики и посредники находят способы обхода санкций США, пишет агентство Bloomberg.

Апрельские поставки из российского порта Козьмино продаются с премией $2,50 за баррель к эталонному Brent по сравнению с $3 за март, сообщают трейдеры. Это особенно выгодно для независимых китайских НПЗ, так называемых «чайников», которые испытывают давление низкой маржи и ужесточения санкций против иранской нефти.

Масштабные санкции США, введенные в январе, привели к попаданию в черный список 161 российского танкера из так называемого «теневого флота». Это временно дестабилизировало поставки ESPO в Китай. Однако теперь пробел восполняют несанкционные суда, а также небольшие частные китайские порты, продолжающие принимать грузы с ограниченных танкеров.

Тем не менее, крупнейшие китайские государственные импортеры и порты остаются осторожными из-за угрозы вторичных санкций. В результате часть мартовских партий остается нереализованной, даже несмотря на рост спроса на апрельские поставки, отмечают трейдеры. То есть говорить о том, что поставки нефти из РФ достигли досанкционных значений, нельзя. Или, по крайней мере, еще рано.

Китайцы придумали свой путь для обхода санкций. После американских мер в январе стоимость доставки нефти ESPO резко выросла, что привело к появлению двухуровневой ценовой системы. Покупатели могли выбрать либо дешевый груз с санкционного судна, либо оплатить премию в $5 за баррель и получить нефть с несанкционного танкера.

Другие российские сорта, такие как Sokol и Sakhalin Blend, по-прежнему серьезно страдают от санкций США. Однако поставки ESPO постепенно стабилизируются, что способствует росту общего объема экспорта российской нефти.

По данным аналитиков Kpler, в марте поставки российской нефти в Китай могут достигнуть 1,15 млн баррелей в сутки, что на 16% больше, чем в феврале, однако по-прежнему меньше, чем в ноябре и декабре. На долю ESPO приходится основная часть этого объема.



